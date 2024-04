Hongkong (ots/PRNewswire) -Die neueste intelligente Beleuchtung ist entwickelt, um den Ambiente- und Beleuchtungsbedarf jedes Hauses im Alltag zu erfüllen.Govee kündigt den Marktstart seiner neuesten Produkte im Bereich der intelligenten Innenbeleuchtung an: die Floor Lamp 2 (https://eu.govee.com/products/govee-floor-lamp-2?variant=42901980217528) und die Floor Lamp Pro. Diese hochmodernen Lampen wurden entwickelt, um das Zuhause in eine gemütliche Wohlfühloase zu verwandeln. Von sanftem, stimmungsvollem Ambiente bis hin zu klarer, heller Lichtquelle - diese Lampen vereinen Funktionalität und Stil, um das moderne Zuhause zu bereichern.Govee Floor Lamp 2: Heller und Smarter Die Govee Floor Lamp 2 ist eine verbesserte Version des beliebten Govee Lyra (https://eu.govee.com/products/govee-lyra-rgbic-corner-floor-lamp), die das Beleuchtungserlebnis durch mehr LEDs und optimiertes Design verbessert, das höhere Helligkeit und breitere Abdeckung für größere Räume bietet. Dank der Matter-Kompatibilität lässt sich die Lampe nahtlos in Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit und anderen Matter-kompatiblen Apps integrieren und erreicht so eine bessere Smarthome-Verbindung und Steuerung.Govee Floor Lamp Pro: Intelligente High-End-Beleuchtung Als Flagship-Modell der Govee-Stehlampenserie verfügt die Floor Lamp Pro über ein innovatives Design, das mit Licht- und Audiofunktionen ausgestattet ist. Der integrierte Bluetooth-Lautsprecher stimmt das Licht harmonisch mit dem Klang ab und schafft somit eine stimmungsvolle Atmosphäre, was perfekt für den entspannten Abend allein mit Musik oder die Party mit Freunden ist. Die Lichtleisten am Körper und Standfuß lassen sich separat steuern und bieten erweiterte Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Benutzer mühelos die gewünschten Lichteffekte erzielen können. Mit einer Helligkeit von 2100 Lumen und einem breiten Farbtemperaturbereich sorgt die Floor Lamp Pro für eine umfassende Abdeckung, lebendige Farben und natürliche Farbverläufe für ein einzigartiges Ambiente.Das Leben verbessern mit Govee Stehlampen Beide Lampen verfügen über RGBICWW LEDs, die es ermöglichen, sowohl reines weißes als auch buntes Licht anzupassen und somit eine gemütliche und personalisierte Atmosphäre zu schaffen. In der Govee Home App können Benutzer die Beleuchtung einstellen, indem sie sich nach Tagesrhythmus automatisch ein- oder ausschalten, sodass das Leben noch smarter und komfortabler wird. Die Stehlampe überzeugt nicht nur durch ihre Lichtqualität, sondern auch durch ihr minimalistisches Design, das perfekt zum modernen Interior-Upgrade passt.Während Govee seine Produktreihe ständig erneuert und erweitert, entwickelt sich die Stehlampenserie mit dem Ziel, Wohnräume zu verschönern und den Lebensstil zu verbessern. Ob technikbegeistert, designbewusst oder auf der Suche nach praktischen Beleuchtungslösungen - Govee ist stets bestrebt, Produkte anzubieten, die den unterschiedlichen Präferenzen und Szenarien der Benutzer gerecht werden.Verfügbarkeit Die Govee Floor Lamp 2 ist jetzt auf Govee.com (https://eu.govee.com/products/govee-floor-lamp-2?variant=42901980184760) und Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CWGDTV9V?ref=myi_title_dp) für 149,99€ verfügbar. Die Govee Floor Lamp Pro wird am 22. April 2024 auf beiden Seiten für 219,99€ erhältlich sein.Über Govee Seit 2017 setzt sich Govee dafür ein, das Leben intelligenter zu machen und ein besseres Kundenerlebnis in allen Szenarien zu schaffen. Als ein weltweit bekannter Hersteller für Smart-Home-Lösungen setzt sich das Unternehmen zum Ziel, durch kontinuierliche Innovationen im Smart-Home-Bereich personalisierte und unterhaltsame Lebenserfahrungen zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Beleuchtungslösungen und Haushaltsgeräten liegt. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf unserer Website govee.com.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2385431/image_5010931_29184611.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-wohnraume-verschonern-govee-bringt-zwei-neue-stilvolle-stehlampen-auf-den-markt-302116210.htmlPressekontakt:Ryan Yang,pr@corp.govee.comOriginal-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/5757184