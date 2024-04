Zürich - Die Schweizer Börse ist am Montag mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Nach dem Angriff des Iran auf Israel hoffen Marktteilnehmer auf eine Deeskalation des Konflikts. Dies wirkte tendenziell stützend. Schlussendlich hätten sich die Anleger bereits vor dem Wochenende auf einen Militärschlag eingestellt, heisst es in einem Kommentar. So sei der Handel an den Börsen im Nahen und Mittleren Osten ohne grössere Verluste geblieben. ...

