Weiden/München (ots) -Das Bonusprogramm PAYBACK begrüßt mit Witt einen neuen, attraktiven Mode-Partner in seinem Verbund: Jetzt haben 31 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, bei einem weiteren Unternehmen der Otto Group PAYBACK Punkte zu sammeln und zu sparen, und zwar wenn sie online bei Witt shoppen. "Wir freuen uns sehr über diese neue Online-Partnerschaft mit PAYBACK und die vielen Vorteile und exklusiven Angebote, die diese unseren Kundinnen und Kunden bietet. Wir profitieren vom starken Partnerverbund mit rund 700 Unternehmen und können so noch mehr Fashion-Begeisterte auf unser vielfältiges Angebot aufmerksam machen", so Patrick Boos, CEO der Witt-Gruppe."Wir sind stolz darauf, Witt als neuen PAYBACK Partner begrüßen zu dürfen. Durch diese Kooperation erhalten unseren Kundinnen und Kunden Zugang zu einer breiten Palette hochwertiger Damenmode, die für ihre Qualität, für Stil und Komfort bekannt ist. Wir werden Witt dabei unterstützen, über unsere Multichannel-Marketingplattform Kunden noch relevantere Angebote zukommen zu lassen", so Torsten Hautmann, VP Digital Sales bei PAYBACK.Aus der Otto Group konnte PAYBACK zuletzt Lascana als Online-Partner im Verbund begrüßen, Otto selbst belohnt Kundinnen und Kunden schon seit 2019 für Einkäufe mit PAYBACK Punkten.Über Witt:Witt wurde 1907 als WITT WEIDEN gegründet und steht seither für Service und Qualität. Mit seiner umfangreichen Erfahrung kennt der Bekleidungsspezialist die besonderen Bedürfnisse und Ansprüche seiner Kund*innen. Neben dem klassischen Versandhandel ist das Weidener Unternehmen auch online und mit rund 110 Filialen im stationären Handel vertreten. Das Unternehmen gehört zur Witt-Gruppe, einem der führenden textilen Omnichannel-Unternehmen für die Zielgruppe 50plus. Das Sortiment umfasst Mode, Wäsche und Heimtextilien. Weitere Informationen finden Sie unter www.witt-gruppe.eu.Über PAYBACKPAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 11,7 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie den "Deutschen Fairness Preis für Smart Payment 2023" und die Ehrung als "kundenfreundlichste App 2024". Die PAYBACK GROUP ist 18facher "Top Employer".Medienkontakt:Nina Purtscher-GrassTel.: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deWitt-Gruppe PressestelleRainer HagnerRainer.hagner@witt-gruppe.euOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5757280