Köln (ots) -Diese Must-Haves sind die perfekten Begleiter für den Start ins LebenMit der Nachricht, bald Eltern zu werden, beginnt eine Zeit der Vorfreude, aber auch der Vorbereitung. Zwischen all den organisatorischen Aufgaben und der Planung für das kommende Familienmitglied kann man leicht den Überblick verlieren. Man muss organisieren, vorbereiten und an unzählige Punkte gleichzeitig denken. Im Sturm der Aufgaben geht schnell etwas unter - daher sind Pausen wichtig. Denn die Wartezeit auf den Nachwuchs soll durch Vorfreude, nicht durch Stress, geprägt sein. Die nachstehende Check-Liste soll werdenden Eltern helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, indem sie die Must-Haves übersichtlich zusammenstellt, die auf die erste Shoppingliste fürs Baby gehören:- Wickelkommode oder Wickelaufsatz- Kinderwagen- Kinderkleidung nach Saison- Nachtlicht- Babyschlafsack- Mulltücher- Beistellbett- Babytrage oder -tuch- Wickeltasche oder Wickelrucksack für unterwegs- Luftreiniger / LuftbefeuchterGute Luft im Raum schafft ideale Verhältnisse fürs BabyFarben, Tapeten und Lacke, mit denen man das Kinderzimmer gestaltet hat, ebenso wie Möbel aus Span-, Faser- oder Sperrholzplatten, aber auch Teppiche, Vorhänge, Spielzeug können den Schadstoff Formaldehyd in die Luft freigeben.[1] Auch Staub und Allergene wie etwa Blütenpollen sollen nicht ungehindert durch das Kinderzimmer schweben. Für einen gesunden und erholsamen Schlaf ist saubere Luft allerdings unverzichtbar - das gilt sowohl für das Baby als auch für die Eltern selbst. Luftreiniger können helfen, dieses Problem zu lösen. Der Dyson Purifier Cool Formaldehyde Luftreiniger zum Beispiel entfernt mit seinem HEPA-13 und Aktivkohlefilter selbst Viren aus der Luft. Das Modell kann bis zu 290 Liter Luft pro Sekunde reinigen und im gesamten Raum verteilen. Die reduzierte Lautstärke im Nachtmodus sorgt dafür, dass das Kind friedlich träumen kann.Wer ein Produkt sucht, das nicht nur die Luft filtert, sondern zusätzlich das Raumklima positiv beeinflusst, liegt mit dem Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde Luftbefeuchter richtig. Er befeuchtet und reinigt die gesamte Raumluft hygienisch[2] und trägt nachweislich dazu bei, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und ihren Feuchtigkeitsgehalt aufrechtzuerhalten[3]. Das Baby schläft gesund und ruhig, die Eltern können durchatmen.Im Schlafzimmer ist die Luft oft besonders schlechtGerade der Schlaf, den Eltern während der Anfangszeit mit dem neuen Familienmitglied bekommen, soll erholsam sein, damit sie gestärkt in den Tag starten können. Ein Luftfilter ist daher auch im Elternschlafzimmer sinnvoll. Was viele nicht wissen: Im Schlafzimmer ist die Belüftung in der Regel schlechter ist als in anderen Räumen.Wenn Türen und Fenster vor dem Schlafengehen geschlossen werden, sind Menschen den eingeschlossenen Schadstoffen länger ausgesetzt. Besonders im Sommer kann eine schlechte Belüftung des Schlafzimmers und die erhöhte Raumklimatemperatur zu einer schlechteren Schlafeffizienz und mehr Unruhe in der Nacht führen. Eine zusätzliche Belastung für frisch gebackene Eltern, die oft sowieso zu wenig Schlaf bekommen. Die Dyson Luftreiniger bieten in diesem Kontext die ideale Lösung.Kombiniert mit unserer Checkliste als Gedankenstütze für die Baby-Erstausstattung sind Luftfilter der perfekte Start ins erste Zusammenleben._______________________________________________________________[1] Erzeugung von Partikeln durch DEHS-Öl gemäß EN1822 in einer Testkammer gemäß ASTM F3150. Im Max-Modus von IBR Laboratories (USA) auf Filtereffizienz über 99,95 % getestet, siehe auch dyson.de.[2] Getestet auf Reinigungsabdeckung in einem Raum mit einer Größe von 81 m³. Getestet auf Befeuchtungsabdeckung in einem Raum mit einer Größe von 41 m³.[3] Während des Betriebs. Getestet in einem externen Labor.