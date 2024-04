Ein erneuter Vorfall mit einer Turbine der Windtochter Gamesa hat bei Siemens Energy in der vergangenen Woche wieder für Verunsicherung gesorgt. Die Qualitätsprobleme verfolgen den Konzern nach wie vor, die Citigroup warnt deshalb. Auch deshalb hat sich die Aktie an der Börse wieder von ihrem Mehrmonatshoch gelöst.In Norwegen war in einem Windpark ein Rotorblatt einer Onshore-Turbine abgefallen. Dies zeigt einmal mehr, dass die Probleme mit den Plattformen 4.X und 5.X noch immer nicht gelöst sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...