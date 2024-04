DJ Scholz: Iran muss Aggression einstellen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Iran zur Einstellung seiner Aggression aufgefordert und zugleich gefordert, alles zur Deeskalation der Lage im Nahen Osten zu tun. "Der iranische Angriff auf Israel war präzedenzlos, etwas, was nicht hätte stattfinden sollen und was eine schlimme Eskalation gewesen ist", sagte Scholz bei einem Statement in Schanghai. Dies dürfe "nicht so weiter gehandhabt werden vonseiten des Iran", forderte er. Deshalb sei es auch wichtig, dass jetzt alles für eine Deeskalation der Situation vor Ort getan werde.

Unter den sieben führenden westlichen Industrieländern (G7) sei die Einschätzung der Lage sehr einvernehmlich: "Der Iran muss diese Aggression einstellen", sagte Scholz. Zugleich sprach er von einem Ratschlag an Israel, selbst zur Deeskalation beizutragen. "Alle sind sich darüber einig, dass die Art und Weise, wie es Israel gelungen ist, mit Partnern vor Ort und auch internationalen Partnern diesen Angriff zurückzuweisen, wirklich beeindruckend gewesen ist", sagte er auf die Frage nach der israelischen Reaktion. "Das ist ein Erfolg, der vielleicht auch nicht verschenkt werden sollte. Deshalb auch unser Ratschlag, selbst zur Deeskalation beizutragen."

April 15, 2024 04:34 ET (08:34 GMT)

