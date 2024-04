Bozen/Regensburg (ots) -VORN Bioenergy GmbH, ein führender Projektentwickler und Biomethanproduzent, expandiert in Italien und hat die VORN Bioenergy Italia srl (VORN Bioenergy Italia) gegründet. Damit ist die im Oktober 2023 erfolgte Übernahme und vollständige Integration von Alvus srl (Alvus) nun abgeschlossen. Alvus ist ein in Bozen ansässiger Projektentwickler im Biomethan- und Biogassektor.Im Zuge des Ausbaus von umweltfreundlicher Energieerzeugung in Italien wird Biomethan in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle in der nationalen Energiestrategie einnehmen. Mit VORNs bewährter Expertise und einer robusten Entwicklungspipeline in Italien mit mehr als zehn Biomethanprojekten ist das Unternehmen sehr gut positioniert, um diesen Wandel zu unterstützen und die damit verbundenen Potenziale mit seiner neuen lokalen Geschäftseinheit VORN Bioenergy Italia zu nutzen.Christof Erckert, Geschäftsführer von VORN Bioenergy Italia und Gründer von Alvus, sagt: "Die Integration in die VORN-Gruppe stellt für uns einen bedeutenden Meilenstein dar. Die ehemalige Alvus wird zum Kernstück von VORN Bioenergy Italia. Indem wir unsere Projektentwicklungs-Kompetenzen mit den umfangreichen Ressourcen von VORN vereinen, schaffen wir wertvolle Synergien. Diese ermöglichen es uns, schneller unsere gemeinsamen Ambitionen zu verwirklichen, das Potenzial grüner Gase voll auszuschöpfen."Thorsten Holl, CEO von VORN Bioenergy, ergänzt: "Die Gründung von VORN Bioenergy Italia bringt uns in unserem Ziel, die Biomethanbranche in Italien und darüber hinaus voranzubringen, einen großen Schritt voran. Mit dem engagierten Team in Bozen, das nun Teil der VORN-Gruppe ist, sowie unserem gemeinsamen Know-how und Engagement setzen wir neue Standards in der Entwicklung von kohlenstoffarmen Gas- und Kraftstofflösungen."Pressekontakt:Marie Herr | marie.herr@vornbioenergy.com | +49 941 698730 558Original-Content von: VORN Bioenergy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172217/5757330