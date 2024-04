© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Nach dem Angriff des Irans auf Israel scheinen Anleger vorerst einen kühlen Kopf zu behalten und nicht zu besorgt über einen größeren Konflikt im Nahen Osten zu sein. Wie werden die Märkte reagieren? Analystenstimmen.Der Iran hat als Vergeltung für einen mutmaßlichen israelischen Angriff auf sein Konsulat in Syrien am 1. April Sprengstoffdrohnen und Raketen auf Israel abgefeuert und damit zum ersten Mal direkt israelisches Territorium angegriffen. Der Iran warnte Israel und die USA am Sonntag vor einer "viel schärferen Reaktion" im Falle einer Vergeltung für den Angriff am Samstag, während Israel erklärte, dass "die Kampagne noch nicht vorbei ist". Capital Economics erklärte am frühen …