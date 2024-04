Berlin (ots) -Mehmet Scholl wird Experte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 bei BILD. Ab Mitte Juni wird der 54-jährige ehemalige deutsche Fußballnationalspieler regelmäßig seine Einschätzungen im neuen EM-Talk "Jetzt kommt Scholl!" live bei BILD.de und SPORTBILD.de teilen. Die erste Sendung wird am 14. Juni 2024 abends nach dem Abpfiff des Auftaktspiels Deutschland - Schottland gezeigt. Moderiert wird der Talk von Matthias Brügelmann, Chefredakteur SPORT der BILD-Gruppe und WELT-Gruppe."Jetzt kommt Scholl!" läuft bei BILD.de und SPORTBILD.de im wochentäglichen, regelmäßigen Wechsel mit dem Erfolgsformat "REIF IST LIVE" mit Sportkommentator-Legende Marcel Reif. Die Sendung wird ebenfalls moderiert von Matthias Brügelmann sowie von Carli Underberg, stellvertretender Chefredakteur SPORT der BILD-Gruppe und WELT-Gruppe.Mehmet Scholl: "Als Spieler durfte ich mit der Nationalelf 1996 den EM-Titel feiern. Jetzt freue ich freue mich sehr, bei der Euro 2024 zum BILD-Team zu gehören. Wir werden im Rahmen der Sendung sicherlich nicht immer einer Meinung sein, aber das wäre ja auch langweilig. Fußball ist für mich Sport und Unterhaltung. Und das soll auch bei unserer Sendung rüberkommen."Mehmet Scholl war bereits von August 2020 bis Juli 2021 Fußballexperte bei BILD. Der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler wurde 1996 Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft und gewann 2001 mit Bayern München die Champions-League. Von 2008 bis 2017 war Mehmet Scholl Fußballexperte für die ARD.Matthias Brügelmann: "Langjährige Erfahrung als Spieler und als Kommentator zeichnen Mehmet Scholl aus und machen ihn zum perfekten Experten für BILD. Seine Analysen sind ebenso präzise wie unterhaltsam - somit eine perfekte Ergänzung für unsere umfassende EM-Berichterstattung, die sich auf all unsere Digital- und Print-Angebote erstrecken wird."BILD begleitet intensiv die EM und insbesondere die deutsche Nationalmannschaft während des gesamten Turniers. In "Jetzt kommt Scholl!" und "REIF IST LIVE" wird es täglich eine Schalte zu BILD-Reportern geben, die beim deutschen Team vor Ort sein werden. Zusätzlich zu den beiden Talk-Formaten zeigt BILD tägliche EM-News sowie Highlights aller EM-Spiele im Video auf BILD.de und SPORTBILD.de.Pressekontakt:Martha ReifersSenior Communications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5757429