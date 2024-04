Berlin (ots) -In der Sommersaison 2024 rücken dunkle Töne in den Hintergrund und es wird bunt. Inspiriert von den Holi Festivals fangen die neuen Coloursocks von NUR DIE in energiegeladenen Farben die Essenz der Festivals ein. Ursprünglich ist Holi ein traditionelles indisches Frühlingsfest. Die Menschen feiern den Sieg des Frühlings über den Winter bzw. den Triumph des Guten über das Böse und bewerfen sich mit gefärbtem Pulver. Seit 2012 wird das farbenprächtige Fest auch in Deutschland als Festival of Colours gefeiert. Zu jeder vollen Stunde werfen die Holi-Fans buntes Farbpulver in die Luft, tanzen zur Musik der DJs und haben Spaß. In den Städten Offenbach (13.07.), Dortmund (03.08.) und Hamburg (24.08.) überrascht in diesem Jahr der NUR DIE Socken-Express Besucherinnen und Besucher mit interaktiven Aktionen. Wer beim Sockenspiel mitmacht, kann Goodies gewinnen - und wer am Fotowettbewerb auf Instagram teilnimmt, den Hauptgewinn abräumen: Unter nurdie_holi auf dem Account @nurdie_official haben Fans die Chance, eine Reise zu einem Holi-Festival in Indien zu gewinnen.Mehr Farbe und gute LauneEin Paar Socken oder Strümpfe von einer der bekanntesten Strumpfmarken in Deutschland ist in fast jeder gut sortierten Sockenschublade zu finden. Jede zweite Frau entscheidet sich für NUR DIE[1]. Die neuen Coloursocks der Marke haben einen modischen Rollbund und überzeugen in leichter Baumwoll-Qualität, die perfekt in die Frühjahr-Sommer-Saison passt. Hautsympathisch und atmungsaktiv schmiegen sie sich in den energetischen Farben Gelb, Pink, Orange, Rot, Grün und Blau an den Fuß. Übrigens: Unabhängig vom Besuch der Holi-Festivals können Sockenfans auch im Drogerie- und Supermarkt in den Holi-Wochen bis zum Ende des Sommers am Gewinnspiel von NUR DIE teilnehmen. Wie's funktioniert, steht auf den über 2000 Displays in den Märkten und auf www.nurdie.de.Die KollektionDamen Colour Socke und Colour KurzsockeSetzen bunte Statements: Die Colour Socken und Kurzsocken in leichter Baumwoll-Qualität sind atmungsaktiv, hautfreundlich und farbenfroh.Colour Socken in den Farben: Grün, Blau, Rot, Größen: 35-38, 39-42, UVP: 4,99 EURColour Kurzsocken in den Farben: Gelb, Pink Orange, Größen: 35-38, 39-42, UVP: 3,99 EURAb 01.04.2024 in vielen Supermärkten und Drogerien erhältlich und online unter: www.nurdie.de[1] (42,8 Mio., davon 35,1 Mio. > 20 Jahre, Quelle: Statista 2022)Pressekontakt:eckstein Influence GmbHMax Liebermann Allee 214109 BerlinMobile: 0049 - 151- 15910741Telefon: 0049 30 56588873Fax: 0049 30 56588974Email: bc@ecksteinpr.dehttps://ecksteinmedia.comOriginal-Content von: NUR DIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174270/5757446