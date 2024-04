FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gesunken. Sie gaben so einen Teil ihrer Aufschläge vom Freitag wieder ab. Bis zum Mittag sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,18 Prozent auf 132,26 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,39 Prozent. Auch in den anderen großen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Am Freitag hatte noch die Sorge über einen neuen Krieg im Nahen Osten für Kursgewinne bei deutschen Staatsanleihen gesorgt. Obwohl der Angriff des Iran auf Israel dann am Wochenende erfolgt war, gaben die Anleihekurse am Montag nach. "Die Flucht in Qualität vor dem Wochenende dürfte sich umkehren, nachdem der Iran seine Vergeltungsangriffe auf Israel ohne Schäden abgeschlossen hat", heißt es in einer Analyse der Anleiheexperten der Commerzbank. Sie verwiesen zudem auf diplomatische Bemühungen von großen westlichen Industriestaaten, die Israel davon überzeugen wollen, auf eine weitere Eskalation zu verzichten.

Keine Impulse kamen von Industriedaten aus der Eurozone. Die Industrie hat im Februar ihre Produktion um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat ausgeweitet. Dieser Anstieg war erwartet worden.

Am Nachmittag werden in den USA einige Konjunkturdaten erwartet. Im Blick der Märkte stehen die Einzelhandelsdaten für den Monat März. Zudem wird mit dem Empire-State-Index ein Frühindikator für die Region New York veröffentlicht. Zuletzt hatten robuste Wirtschaftsdaten und eine hartnäckige Inflation die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed gesenkt./jsl/bgf/jha/