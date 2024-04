FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nur wenig von der Stelle bewegt. Auch andere Währungen zeigten trotz des iranischen Angriffs auf Israel vom Wochenende nur wenig Bewegung. Der US-Dollar, der vielen Anlegern als Hort der Sicherheit gilt, gab zu vielen Währungen sogar nach.

Gegen Mittag kostete ein Euro 1,0655 Dollar und damit geringfügig mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0652 Dollar festgesetzt. Nicht nur der US-Dollar, auch andere als sichere Häfen empfundene Währungen wie der japanische Yen gaben nach.

"Nach dem militärisch ineffektiven Angriff des Irans gegen Israel überwiegt zum Wochenstart die Hoffnung, dass es nicht zu einem massiven Gegenschlag Israels kommen wird", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. Bei dem Angriff vom Wochenende waren nahezu alle Raketen, Drohnen und Marschflugkörper abgefangen worden. Viele Regierungen haben mittlerweile zu Deeskalation und Zurückhaltung aufgerufen.

Produktionsdaten aus den Industrieunternehmen der Eurozone entfachten am Vormittag keine entscheidende Wirkung am Devisenmarkt. Die Produktion stieg im Februar moderat an, nachdem sie im Januar deutlich zurückgegangen war.

Am Nachmittag werden in den USA einige Konjunkturdaten erwartet. Im Mittelpunkt stehen Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel, die Hinweise auf die Stärke des privaten Verbrauchs geben./bgf/jkr/stk