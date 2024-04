Unterföhring (ots) -15. April 2024.Oh, wie schön ist der Spreewald. In diese idyllische Naturlandschaft entführt SAT.1 seine Zuschauerinnen und Zuschauer in der zweiten Jahreshälfte 2024. SAT.1 produziert 80 Folgen der neuen Vorabendserie "Die Spreewaldklinik" im brandenburgischen Lübben - mit prominenter Besetzung: Sina-Valeska Jung spielt die Hauptrolle, Dr. Lea Wolff. Muriel Baumeister übernimmt die Rolle ihrer Chefin in der Spreewaldklinik, Dr. Barbara Berg.SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Mit einer starken weiblichen Hauptfigur, der hervorragenden Besetzung um Sina Valeska Jung und Muriel Baumeister, einem dunklen Geheimnis, einer ordentlichen Prise Liebe, charakterstarken Figuren und viel Herz bringt,Die Spreewaldklinik' alles mit, was ein SAT.1-Serienstoff braucht. Und sie hat noch mehr: Die Serie zeigt den Spreewald, wie ihn nur wenige Menschen kennen: lebensfroh, hell, mit unberührter Natur - ein wahrer Sehnsuchtsort."Zum Inhalt:Vor 20 Jahren hat Lea ihre Tochter nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Seitdem quält sie das Gewissen. Auf der Suche nach Spuren zu ihrem Kind, reist die starke Frau von Hamburg in den Spreewald. Auch, wenn sie seit Jahren nicht mehr als Ärztin praktiziert, nimmt sie eine Stelle an der Spreewaldklinik an. Weil sie merkt, dass die Menschen sie brauchen - und weil sie hofft, dort mehr über ihre Tochter zu erfahren.In der Spreewaldklinik findet Lea ihre berufliche Erfüllung - und im Spreewald ein neues Zuhause. Mit Chefärztin Dr. Barbara Berg (Muriel Baumeister) kämpft sie täglich um das Leben oder auch gegen die Sturheit der Menschen. Die junge Krankenschwester Nico (Isabel Hinz) hat in Lea schnell eine Verbündete. Aber verbindet nur ihre Arbeit die beiden Frauen? Was verheimlicht Leas Jugendliebe Paul (Daniel Scholz)? Ist der attraktive Arzt Erik (Daniel Buder) tatsächlich so uninteressant, wie Lea ihn glauben lässt? Und wird sie ihre Tochter finden und sich aussöhnen können?"Die Spreewaldklinik" wird produziert von der ndF Hamburg (Produzent: Johannes Pollmann, Ausführende Produzentin: Barbara Süvern) im Auftrag von SAT.1.Die Serie ist gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg.Pressekontakt:Stella Losacker/Nathalie GalinaCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 -1168/-1186email: stella.losacker@seven.onenathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5757704