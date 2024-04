© Foto: Andrej Sokolow/dpa +++ dpa-Bildfunk



Die Aktien von Nvidia haben auch in diesem Jahr enorm zugelegt. Trotz dieser Entwicklung hat Jennison Associates seine Beteiligung an der KI-Aktie reduziert - aus folgendem Grund.Der Wert der gehaltenen Anteile beträgt jetzt 7 Milliarden US-Dollar, was 0,57 Prozent des Unternehmens ausmacht, ein Rückgang von 0,95 Prozent gegenüber dem vergangenen Quartal 2022, wie LSEG-Daten zeigen. Raj Shant, Managing Director bei Jennison, erklärte gegenüber CNBC, dass der Verkauf zur Risikokontrolle diente, obwohl die Firma weiterhin optimistisch bezüglich der langfristigen Aussichten von Nvidia bleibe. "Wir sind viel risikofreudiger als viele Wachstumsinvestoren," sagte Shant. Er führte aus, dass der …