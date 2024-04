STUTTGART (dpa-AFX) - Verdi will am Donnerstag und Freitag erneut den Nahverkehr in sieben Südwest-Städten lahmlegen. Betroffen von dem Ausstand sind Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz, wie die Gewerkschaft am Montag in Stuttgart mitteilte./jwe/DP/mis