Nasdaq 100: tägliche Prognose vom 15.04.2024 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose - Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq Rückblick:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen im Bereich der 18.488 Punkten. Der Index formatierte am Morgen bereits das TH. Es ging von hier aus zunächst moderat abwärts. Im Bereich der 18.400/380 Punkte gelang gegen Mittag eine Stabilisierung und kleine Gegenbewegung, die nachfolgend aber abverkauft wurde. Die Schwäche setzte sich weiter fort. Erst im späten Handel gelang eine glaubhafte Stabilisierung, aber keine relevante Erholung.

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen über der SMA20 (aktuell bei 18.253 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass es der Nasdaq im Zuge der ausgeprägten Schwäche am Freitag im Handelsverlauf unter alle drei Durchschnittslinien gefallen ist.

Mit diesem Move hat sich das Stundenchart deutlich eingetrübt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA200 (aktuell bei 18.303 Punkten) notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis an die 18.000 - 17.965 Punkte zu laufen. Sollte dieser Bereich nicht halten, so wäre unser weiteres übergeordnetes Anlaufziel bei 17.725/15 Punkte zu finden.

Sollten die Bullen heute im Handelsverlauf Erholungen abbilden können, so könnten dieser zunächst bis an die SMA50 (aktuell bei 18.310 Punkten) gehen. Knapp über dieser Durchschnittslinie verläuft die SMA200, die der Index auch überwinden müsste. Im Stundenchart ist erkennbar, dass die SMA200 in den letzten Handelstagen immer ein Brett gewesen ist. Der Nasdaq hat es bisher nicht überzeugend geschafft, sich über dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Sollte diese Linie angelaufen werden, so bleibt abzuwarten, ob der Index die Kraft hat, sich auch per Stundenschluss über dieser Durchschnittslinie festzusetzen...

