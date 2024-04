Weiterstadt (ots) -› 2,0 TDI leistet 85 kW (115 PS) (Octavia 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,3 - 4,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 112 - 122 g/km, CO2-Klasse: C - D; Octavia Combi 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,4 - 4,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 124 g/km, CO2-Klasse: C -D (vorläufige Werte))› In Verbindung mit dem neuen Einstiegsdiesel bietet Škoda den Octavia ab 34.430 Euro und den Octavia Combi ab 35.130 Euro an› Insgesamt umfasst das Angebot des aufgewerteten Škoda Octavia aktuell sechs Motor-Getriebe-VariantenMehr Motorenauswahl für den aufgewerteten Škoda Octavia: Der 85 kW (115 PS) starke Basisdiesel mit 2,0 Liter Hubraum und 6-Gang-Schaltgetriebe steht ab sofort für Limousine und Kombi bereit. In Kombination mit dem Ausstattungsniveau Selection beginnen die Preise für den neuen Einstiegs-TDI bei 34.430 Euro für den Octavia und 35.130 Euro für den Octavia Combi.Das Aggregatportfolio des aufgewerteten Škoda Octavia umfasst damit nun insgesamt sechs Motor-Getriebe-Kombinationen. Beide Dieselmotoren nutzen eine Abgasnachbehandlung im Twindosing-Prozess. Ihre Stahlkolben reduzieren Hitzeverluste und beschleunigen gleichzeitig den Verbrennungsprozess. Der Einspritzdruck beträgt 2.200 bar. Zugleich profitiert der Turbolader von seiner variablen Turbinengeometrie. Sie garantiert einen optimalen Ladedruck über ein breites Drehzahlband und sorgt so für eine sanftere Kraftentfaltung. Durch die Abgasnachbehandlung werden die Stickoxidemissionen stark reduziert.Der neue Einstiegsdiesel steht für die Ausstattungsvariante Selection bereit. Diese umfasst unter anderem Scheinwerfer in LED-Technologie, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Mensa Aero, Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Parksensoren vorn und hinten sowie eine Fahrprofilauswahl. Ebenfalls zum attraktiven Selction-Gesamtpaket gehören beheizbare Vordersitze, Geschwindigkeitsregelanlage und der Fahrlichtassistent inklusive Regensensor. In puncto Konnektivität wartet der Octavia Selection mit Telefonfreisprecheinrichtung, 10-Zoll-Infotainmentdisplay, fünf USB-C-Anschlüssen und Wireless Smart Link zur einfachen Kopplung von Mobiltelefonen auf. Im Interieur bestimmt die Design Selection Loft das Bild, die sich durch schwarze Stoffsitze und graue Dekorelemente auszeichnet.Weitere Informationen zu Ausstattungen und Antriebsoptionen des überarbeiteten Octavia stehen auf skoda-media.de bereit.Überarbeiteter Octavia - VerbrauchsangabenŠkoda Octavia Limousine 1,5 l TSI ACT 85 kW (116 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 - 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 - 148 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Limousine 1,5 l TSI ACT mHEV DSG 85 kW (116 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,6 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Limousine 1,5 l TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 - 6,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 111 - 150 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Limousine 1,5 l TSI ACT mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 103 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Limousine 2,0 l TDI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,1 - 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 108 - 140 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi 1,5 l TSI ACT 85 kW (116 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 - 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 - 148 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi 1,5 l TSI ACT mHEV DSG 85 kW (116 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,6 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi 1,5 l TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 - 6,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 111 - 150 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi 1,5 l TSI ACT mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 103 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi 2,0 l TDI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,1 - 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 108 - 140 g/km; CO2-Klasse: C - EÜberarbeiteter Škoda Octavia - Motor-Getriebe-Varianten und EinstiegspreiseMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Ausstattung, UVP in Euro1,5 TSI 85 kW (115 PS) 6-Gang manuell Front Selection 30.7301,5 TSI mHEV 85 kW (115 PS) 7-Gang-DSG Front Selection 33.3301,5 TSI 110 kW (150 PS) 6-Gang manuell Front Selection 33.4001,5 TSI mHEV 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front Selection 36.0002,0 TDI 85 kW (115 PS) 6-Gang manuell Front Selection 34.4302,0 TDI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front Selection 37.730Überarbeiteter Škoda Octavia Combi - Motor-Getriebe-Varianten und EinstiegspreiseMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Ausstattung, UVP in Euro1,5 TSI 85 kW (115 PS) 6-Gang manuell Front Selection 31.4301,5 TSI mHEV 85 kW (115 PS) 7-Gang-DSG Front Selection 34.0301,5 TSI 110 kW (150 PS) 6-Gang manuell Front Selection 34.1001,5 TSI mHEV 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front Selection 36.7002,0 TDI 85 kW (115 PS) 6-Gang manuell Front Selection 35.1302,0 TDI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front Selection 38.430