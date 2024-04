DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. April (vorläufige Fassung)

=== *** 04:00 CN/BIP 1Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion März 07:00 CH/Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Trading Update 1Q 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Nagarro SE, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/Großhandelspreise März *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) *** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April PROGNOSE: 35,0 Punkte zuvor: 31,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -75,0 Punkte zuvor: -80,5 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne zuvor: +10,7% gg Vm Baugenehmigungen zuvor: +1,9% gg Vm *** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Weltwirtschaftsausblick *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März Industrieproduktion zuvor: +0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung zuvor: 78,3% *** 16:15 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Global Financial Stability Report *** 16:30 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu digitalem Euro 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 1Q 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q ===

