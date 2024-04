FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. April 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz (9.00 Pressecall und Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Nagarro, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig

10:00 CHE: Sulzer, Hauptversammlung

10:30 CHE: Endress+Hauser, Bilanz-Pk, Reinach

11:30 DEU: Henkell Freixenet Gruppe, Jahres-Pk, Wiesbaden 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

17:45 FRA: LVMH, Q1-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hapag-Lloyd, Capital Markets Day

USA: United Airlines, Q1-Zahlen

USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/24

04:00 CHN: Industrieproduktion 3/24

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/24

08:00 DEU: Großhandelspreise 3/24

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 3/24

10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/24

11:00 EUR: Handelsbilanz 2/24

11:00 ITA: Handelsbilanz 2/24

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 3/24

15:15 USA: Industrieproduktion 3/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung3/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Vierte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 12 000 Postbank-Beschäftigte, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Medientag zur internationalen Fachmesse für Allgemeine Luftfahrt «Aero» (17.4.-20.4.), Friedrichshafen Die nach Veranstalterangaben internationale Leitmesse für Allgemeine Luftfahrt feiert ihr 30-jähriges Bestehen. + 11.00 Pressekonferenz

+ 11.50 Rundgang zu ausgewählten Produktpremieren und deren Firmenvertretenden

14:30 DEU: Eröffnung des neuen Otto-Headquarters u.a. mit Michael Otto und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Hamburg

DEU/CHN: Bundeskanzler Olaf Scholz in China: Treffen mit Präsident Xi Jinping

USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington + 15.00 Weltwirtschaftsausblick

+ 16.30 Global Financial Stability Report

