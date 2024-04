DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund bangt vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) um den Einsatz von Donyell Malen und Jamie Bynoe-Gittens. Beide Angreifer fehlten am Montagnachmittag beim Abschluss-Teamtraining und konnte nur eine individuelle Einheit bestreiten.

Der Niederländer Malen hatte beim 2:1 am vergangenen Samstag in Mönchengladbach nach Verletzungspause ein Kurzcomeback gefeiert. Er war in der 54. Minute für den am Rücken verletzten Bynoe-Gittens eingewechselt worden.

Dagegen scheint Jadon Sancho von einem Magen-Darm-Infekt genesen. Der Leihspieler von Manchester United nahm ohne Probleme am Training teil. Allerdings wurde die Einheit wegen eines Hagelsturms nach rund 15 Minuten unterbrochen./bue/DP/he