KBI Biopharma, Inc. (KBI), ein Unternehmen von JSR Life Sciences und global tätiges cGMP-Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), gab heute die Berufung von Jean-Baptiste (JB) Agnus zum Chief Business Officer bekannt, der das KBI-Führungsteam verstärkt.

JB bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit, die er in verschiedenen Sektoren der Biopharma-Industrie gesammelt hat, und verfügt über Fachwissen in der kommerziellen Entwicklung von Biologika, niedermolekularen Wirkstoffen, Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWKs) und den neuesten Fortschritten bei Zell- und Gentherapien. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Umsetzung erfolgreicher Verkaufsstrategien und im Aufbau leistungsfähiger Teams wird JB die KBI-Initiativen zur globalen Geschäftsentwicklung leiten und das Unternehmen zu kontinuierlichem Wachstum und nachhaltigem Erfolg führen. Diese zentrale Rolle ist auf den Aufbau und die Pflege langfristiger Partnerschaften mit Bestandskunden und zukünftigen Kunden von KBI in aller Welt ausgerichtet. Das Engagement von JB für die Pflege von Beziehungen zu externen Partnern und internen Teammitgliedern ist ein Wert, der sich bestens in die Kooperationskultur von KBI einfügt.

"Unser Wille zum Wachstum und unser Engagement für unsere Partner, ihre Patienten und unsere Mitarbeiter sind die Basis für jede Entscheidung bei KBI Biopharma", merkte J.D. Mowery, President und CEO von KBI Biopharma an. "Die Berufung von JB unterstreicht dieses Engagement und steht in perfektem Einklang mit der Mission unseres Teams, innovative, erstklassige Lösungen anzubieten, die genau auf die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Seine Führungsphilosophie des Dienens wird unser Team weiter stärken und KBI zu neuen Erfolgen verhelfen."

"KBI Biopharma ist ein innovatives Unternehmen für die Prüfung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Therapien, die das Leben verändern", sagte JB Agnus, Chief Business Officer von KBI Biopharma. "Starke Partnerschaften sind der Schlüssel zum Erfolg von KBI. Ich freue mich sehr, Teil des leidenschaftlichen Teams von KBI zu werden, das sich dem erklärten Ziel verschrieben hat, durch die Pflege sinnvoller Kundenbeziehungen zu gewährleisten, dass innovative Therapien diejenigen erreichen, die sie am meisten brauchen."

Vor seinem Wechsel zu KBI hatte JB Führungspositionen in der Geschäftsentwicklung bei AGC Biologics, Ajinomoto Bio-Pharma Services, Novasep und Isochem inne. Er besitzt einen Master of Science in Chemieingenieurwesen von der Centrale Marseille.

Über KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc. ist ein Unternehmen von JSR Life Sciences. Als globales Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) stellt es zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine umfassende Expertise und vollständig integrierte Dienstleistungen für eine beschleunigte Arzneimittelentwicklung und Biologika-Herstellung für Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften bereit. Als weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Säugetierzelllinien mit erstklassiger modularer Technologie und hochspezialisierten Lösungen ermöglicht KBI der Life-Science-Branche die schnelle Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel und Impfstoffe. KBI arbeitet eng mit jedem seiner mehr als 500 Kundenpartner zusammen, um die Entwicklungsprogramme für Arzneimittel zu personalisieren und zu beschleunigen.

Globale Partner setzen auf die Technologien von KBI, um mehr als 160 Arzneimittelkandidaten in der präklinischen und klinischen Entwicklung und die Herstellung von zehn kommerziellen Produkten voranzubringen. KBI bietet auf Basis erstklassiger Analysefähigkeiten und umfassender wissenschaftlicher und technischer Expertise robuste Prozessentwicklung sowie klinische und kommerzielle cGMP-Herstellungsdienstleistungen für Programme in der Säuger- und Mikrobentherapie. KBI ist bekannt für seine qualitativ hochwertige Herstellung und unterstützt seine Partner bei der Markteinführung von Arzneimittelkandidaten. KBI betreut seine globalen Partner an sechs Standorten in Europa und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.kbibiopharma.com.

