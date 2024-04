Neymar da Silva Santos Júnior, der als einer der besten Fußballspieler der Welt gilt, schließt sich mit dem in Miami ansässigen Getränkehersteller Fun Brands zusammen, um eine neue Zusammenarbeit mit innovativen und 100 natürlichen Cocktails auf der Basis von Spirituosen und Wein sowie alkoholfreien Mocktails anzukündigen, die noch in diesem Jahr auf den brasilianischen Markt kommen sollen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240415013129/de/

Weltklasse-Fußballer Neymar Junior kooperiert mit Fun Brands und steigt mit seiner eigenen Marke in das Geschäft mit Cocktails und Mocktails ein

"Das ist eine großartige Gelegenheit für mich, auf eine neue Art mit meinen Fans rund um den Globus zu feiern und Möglichkeiten für eine Verbindung über den Fußball hinaus zu schaffen, der mein Leben ist", betonte der All-Star. "Ich möchte meine Fußballfans zu Hause und weltweit mit meinen brasilianischen Lieblingsaromen auf eine neue unkonventionelle Weise bekannt machen. Die Idee, auch alkoholfreie Getränke anzubieten, hat mich rundum überzeugt."

Für Fun Brands hat der Moment eine besondere Bedeutung. Er schafft die einmalige Gelegenheit, dem Markt eine innovative Produktlinie alkoholreduzierter Cocktails und alkoholfreier Mocktails unter einer brasilianischen Marke mit globaler Reichweite zu präsentieren, die in Partnerschaft mit Neymar Junior vermarktet werden und seinen Lebensstil und Geschmack widerspiegeln. Fun Brands entwickelt zucker- und kalorienarme Getränke mit ausschließlich natürlichen Zutaten.

"Die Partnerschaft mit Neymar Junior wird sich auf den ‚Geschmack Brasiliens' konzentrieren ein Land mit unglaublichen Aromen und in Zusammenarbeit mit einem führenden Unternehmen dieses Segments globalisiert", so der Gründer und CEO von Fun Brands, Joe Peleg. Die neue Getränkemarke wird zunächst in Brasilien einführt und anschließend auf strategische Märkte weltweit mit alkoholreduzierten und alkoholfreien Sorten erweitert.

Verfolgen Sie die Einführung und Entwicklung der Getränke von Neymar Junior auf www.funbrands.fun.

Über NR Sports Ltd.

NR Sports Ltd. ist ein Karrieremanagement-Unternehmen mit Sitz in São Paulo, Brasilien, das auf das Imagemanagement im Zusammenhang mit der Karriere von Neymar Junior und dem brasilianischen Olympia-Goldmedaillengewinner Thiago Braz spezialisiert ist. Das Unternehmen wurde 2006 von den Eltern von Neymar Junior gegründet.

Über Fun Brands

Fun Brands ist ein US-amerikanischer Getränkekonzern, der Neymars alkoholische und alkoholfreie Getränke entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Führungskräften und Investoren aus der Getränke- und Medienbranche, die Expertise im Bereich Getränkedesign und -verpackung mitbringen. Der globale Medienpartner und Anteilseigner von Fun Brands, Icon International, Inc. wird bei der Werbung und Vermarktung mit Neymars Medienpartnern zusammenarbeiten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie info@funbrands.fun.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240415013129/de/

Contacts:

Shelby Farahan und Rachel Alkon (USA/weltweit)

Ronald Mincheff (Brasilien)

press@funbrands.fun