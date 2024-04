Mehr noch als in vergangenen Jahren kränkelt derzeit in Deutschland die Mobilitätswende. Elektroautos sind weniger gefragt, was Beobachter unter anderem auf noch immer zu hohe Preise zurückführen. Ebenfalls ein Faktor ist allerdings die Ladeinfrastruktur, die in Teilen der Bundesrepublik weiterhin schwer zu wünschen übriglässt. Die Bundesregierung plant derzeit, mit neuen Vorgaben für Tankstellen eben diesem Umstand zu begegnen.Anzeige:Angedacht ist eine Ladesäulenpflicht für Tankstellen. Damit würde jede Tankstelle dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...