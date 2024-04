- Globale professionelle Dienstleistungsorganisation schließt mehr als 100 erfolgreiche Kunden-Go-Lives innerhalb eines einzelnen Jahres ab -

LabVantage Solutions, Inc., der führende Anbieter von Laborinformatik-Lösungen und -Dienstleistungen, einschließlich speziell entwickelter LIMS-Lösungen, die eine schnelle Einführung zu geringeren Kosten ermöglichen, gab heute die globale Errungenschaft von mehr als 100 Softwareinstallationen oder Kunden-Go-Lives im Geschäftsjahr 2024 in allen unterstützten Branchen bekannt, einschließlich Pharmaindustrie, Biotechnologie, Gesundheitswesen, Öl-und Gasindustrie sowie Nahrungsmittel-und Getränkeindustrie.

Der globale gegenwärtig mit 1 Milliarde US-Dollar bewertete Life-Sciences-LIMS-Markt wird voraussichtlich in den kommenden Jahren angetrieben durch einen jährlichen Anstieg der Nutzerbasis um 10 bis 12% mit einer jährlichen Rate von 12 bis 14% wachsen.1 In diesem sich rasch entwickelnden Sektor ist die Nachfrage nach maßgeschneiderten Lösungen, die sich mit der Komplexität moderner Laborumgebungen befassen und einen integrierten Lösungsansatz für wissenschaftliches Datenmanagement liefern, von entscheidender Bedeutung geworden.

LabVantage steht an der Spitze dieser Entwicklung, da LIMS nahtlos mit ELN, LES und SDMS in einer einheitlichen Laborinformatikplattform ausgestattet werden konnte. Diese in Zusammenarbeit mit seinen Kunden entwickelte Plattform optimiert nicht nur Laborprozesse, sondern stellt darüber hinaus auch wichtige Geschäftsinformationen zur Verfügung. Das robuste Wachstum der professionellen Dienstleistungsorganisation von LabVantage hat das Unternehmen in die Lage versetzt, Kunden überall auf der Welt unterstützen zu können und die Anzahl der globalen Softwareinstallationen um mehr als 50% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu steigern.

Die erfolgreiche Implementierung von LabVantage LIMS im vergangenen Jahr lässt sich in drei unterschiedliche Geschäftsfälle unterteilen:

Übergang zu Automated Data Management: Die Kunden sind von manuellen Aufnahmeprozessen auf die LabVantage LIMS-Plattform für verbesserte Datenverwaltung und Rückverfolgbarkeit sowie verbesserten Rückruf migriert. Upgrade auf erweiterte LIMS-Version: Organisationen, die zuvor Inhouse-LIMS-Systeme oder andere kommerzielle Lösungen mit eingebetteten begrenzten LIMS-Funktionalitäten verwendeten, haben nun LabVantage LIMS für robustere Funktionen übernommen Erweiterung bestehender LIMS-Nutzung: Bisherige Kunden von LabVantage LIMS haben das System, angetrieben durch seine nachgewiesene Wirksamkeit bei der Verbesserung der Laborproduktivität, auf weitere Labore ausgeweitet.

"Das Erreichen von mehr als 100 Kunden-Go-Lives in einem einzigen Jahr spiegelt die Stärke und Skalierbarkeit unserer professionellen Dienstleistungen wider. Unsere Fähigkeit, Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen rund um den Globus zu unterstützen, beweist unsere Expertise im Navigieren in komplexen Labor-Ökosystemen", so Craig Bowie, Vice President of Professional Services bei LabVantage Solutions. "Das Wachstum, das wir erlebt haben, betrifft nicht nur die Anzahl, sondern auch den Wert, den wir unseren Kunden bieten, indem wir sie unterstützen, wissenschaftliche Daten in jeder Phase effizienter zu verwalten. Wir sehen unser Wachstum in direktem Zusammenhang mit dem Erfolg unserer Kunden wenn sie auf anspruchsvollere Systeme umsteigen oder ihre Nutzung von LabVantage LIMS erweitern, werden sie spürbare Verbesserungen ihrer betrieblichen Produktivität feststellen. Hierbei handelt es sich um die treibende Kraft hinter der außergewöhnlichen Steigerung unserer Softwareinstallationen rund um den Globus."

Quellenangaben: 1. Frost RadarTM: Global Laboratory Information Management Systems (LIMS) für den Life Sciences Industry 2023 Report.

Über LabVantage Solutions

Als anerkannter Marktführer auf dem Gebiet der Laborsoftwarelösungen für Unternehmen engagiert sich LabVantage Solutions für die Verbesserung von Kundenergebnissen durch die Transformation von Daten zu Wissen. Die Informatikplattform von LabVantage ist hochgradig konfigurierbar und in eine gemeinsame Architektur eingebunden. Sie arbeitet zu hundertprozentig browserbasiert und unterstützt so Hunderte von Benutzern gleichzeitig. Sie wird vor Ort, über die Cloud oder als SaaS-Lösung bereitgestellt und lässt sich nahtlos mit Instrumenten und anderen Unternehmenssystemen verbinden, was eine echte digitale Transformation ermöglicht. Die Plattform besteht aus dem modernsten verfügbaren Laborinformations-Managementsystem (LIMS), einem integrierten elektronischen Laborbuch (Electronic Laboratory Notebook, ELN), einem Laborausführungssystem (Laboratory Execution System, LES), einem wissenschaftlichen Datenmanagementsystem (Scientific Data Management System, SDMS) und fortschrittlicher Analytik sowie für Anwendungen im Gesundheitswesen einem Laborinformationssystem (LIS). Wir unterstützen mehr als 1500 Kundenstandorte in aller Welt in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizintechnik, Biobanken, Lebensmittel und Getränke, Verbrauchsgüter, Öl und Gas, Genetik/Diagnostik, Forensik und Gesundheitswesen. LabVantage hat seinen Hauptsitz in Somerset (US-Bundesstaat New Jersey) und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Seit rund vierzig Jahren bietet LabVantage sein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an, das Kunden in die Lage versetzt, schneller Innovationen in den FuE-Zyklus einzubringen, die Qualität der hergestellten Produkte zu verbessern, genaue Aufzeichnungen zu führen und gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter labvantage.com.

