Schweizer Gemüseproduzentinnen und Gemüseproduzenten haben in den letzten Jahren den Spargelanbau stark ausgedehnt und damit das Angebot an Schweizer Spargeln erhöht, dies berichtet LID.ch. Innerhalb der letzten rund 10 Jahren wurde die Anbaufläche für Bleichspargel fast verdoppelt und für Grünspargeln sogar fast vervierfacht. 2022 wurden in der Schweiz 506...

Den vollständigen Artikel lesen ...