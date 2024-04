DocMorris AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

DocMorris setzt Wachstumskurs im ersten Quartal 2024 fort und schafft digitalen Zugang zum gesamten E-Rezept-Markt



16.04.2024 / 06:57 CET/CEST





Frauenfeld, 16. April 2024 Medienmitteilung DocMorris setzt Wachstumskurs im ersten Quartal 2024 fort und schafft digitalen Zugang zum gesamten E-Rezept-Markt Planmässige Umsatzentwicklung im ersten Quartal mit Wachstum von 10.3 Prozent

Positive Indikationen beim E-Rezept-Marktanteil

Erfolgreicher Abschluss des deutschlandweiten Rollouts der volldigitalen E-Rezept-Einlösung über DocMorris-App innerhalb dieser Woche

Ausblick: indikative Umsatz- und Ergebniserwartung bestätigt DocMorris setzte im ersten Quartal 2024 die positive Umsatzentwicklung des Vorquartals planmässig fort. Der Aussenumsatz [1] erhöhte sich um 10.3 Prozent in Lokalwährung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Konzernwährung stieg der Umsatz um 5.5 Prozent auf CHF 262.4 Mio. Per Ende März 2024 erhöhte sich die Anzahl aktiver Kunden [2] im Vergleich zum Vorquartal um 600'000 auf 9.7 Millionen. Diese Entwicklung bestätigt die Wende hin zu nachhaltigem, profitablem Wachstum. Zweistelliges Umsatzwachstum in Deutschland

Im Hauptmarkt Deutschland wuchs der Aussenumsatz im ersten Quartal 2024 um 11.1 Prozent in Lokalwährung bzw. 6.3 Prozent in Konzernwährung auf CHF 247.0 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode. Treiber dieses starken Wachstums waren die rezeptfreien Arzneimittel (OTC) insbesondere der Kernmarke DocMorris. Gleichzeitig basiert der Zuwachs auf einem verhältnismässig niedrigen Vorjahresvergleichswert. In Lokalwährung erhöhten sich die OTC Verkäufe um 17.2 Prozent. Der Umsatz mit rezeptpflichtigen Medikamenten entwickelte sich mit minus 17.5 Prozent in Lokalwährung erwartungsgemäss zunächst rückläufig, da das seit Anfang 2024 verpflichtende E-Rezept bei Online-Apotheken im ersten Quartal noch nicht volldigital eingelöst werden konnte. Die positiven Indikationen beim Marktanteil von DocMorris bei E-Rezepten verbessern sich weiterhin von Monat zu Monat. Dieser Trend wird sich mit dem Launch der CardLink-Lösung über die DocMorris-App weiter fortsetzen. Aktuell werden täglich mehr als 2 Millionen E-Rezepte ausgestellt, und es wurden bereits über 150 Millionen E-Rezepte eingelöst. In Spanien und Frankreich lagen die Verkäufe im ersten Quartal infolge eines verstärkt wettbewerbsintensiven Marktumfelds mit minus 1.8 Prozent in Lokalwährung bzw. minus 6.0 Prozent in Konzernwährung gegenüber dem Vorjahr mit CHF 15.3 Mio. unter den Erwartungen. Volldigitale E-Rezept-Einlösung über DocMorris-App

Am 9. April 2024 hat DocMorris die gematik-Zulassung für die volldigitale E-Rezept-Einlösung über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) erhalten (vgl. Medienmitteilung ). Der Rollout der neuen E-Rezept-Funktion in der DocMorris-App wurde umgehend gestartet und verläuft planmässig. Sie wird noch diese Woche den DocMorris-Kunden deutschlandweit zur Verfügung stehen. Dieser einfache Einlöseweg stellt ein enormes Marktpotenzial dar und ermöglicht darüber hinaus komfortable Service-Angebote: Wer ein E-Rezept bei DocMorris bis 20 Uhr einlöst, erhält sein Medikament bereits am nächsten Werktag geliefert. Chronisch kranke Patienten mit Dauermedikation können sich für ein Folgerezept-Abo einschreiben und damit die lückenlose Versorgung mit wichtigen Arzneimitteln sicherstellen. Das Bundesministerium für Gesundheit beabsichtigt mit dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, die ärztliche Vergütung von einem Quartalsbezug auf jährliche Pauschalen umzustellen. Dies wird eine konsequente Nutzung von Folgerezepten begünstigen. Und nicht zuletzt erlaubt das E-Rezept, dass Ärzte ihren Patienten Verordnungen auch im Rahmen einer telemedizinischen Betreuung ausstellen und zukommen lassen können. TeleClinic mit beeindruckendem Wachstum

Mit Inkrafttreten des Digitalgesetzes am 26. März 2024 sind die Weichen für eine intensivere Nutzung der Telemedizin in Deutschland gestellt: Die Mengenbegrenzungen für die telemedizinische Betreuung durch Arztpraxen wurde aufgehoben, und die elektronische Patientenakte (ePA) wird Anfang 2025 für alle gesetzlich Versicherten Pflicht. TeleClinic, die führende Plattform für den Online-Arztbesuch in Deutschland, ist im ersten Quartal 2024 weiter sehr stark gewachsen. Über 2'000 niedergelassene Ärzte, die die technische Plattform des Tochterunternehmens von DocMorris aktiv nutzen, haben inzwischen mehr als 1.6 Millionen Fälle behandelt. Ausblick

Das E-Rezept ist in Deutschland als Standard etabliert. Der Hochlauf des Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten auf Basis der CardLink-Lösung ist aber noch nicht vollständig abschätzbar. Vor diesem Hintergrund bestätigt DocMorris die am 21. März kommunizierten indikativen Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024: eine Erhöhung des Aussenumsatzes um mehr als 10 Prozent (inklusive E-Rezept);

eine Verbesserung des bereinigten EBITDA auf CHF 0 Mio. bis minus CHF 35 Mio. (inklusive E-Rezept);

Investitionsausgaben von CHF 30 Mio. bis CHF 40 Mio. Mittelfristig wird weiterhin eine EBITDA-Zielmarge (bereinigt) von 8 Prozent anvisiert. Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.1.-31.3.2024 1.1.-31.3.2023 Veränderung Weitergeführte Geschäftsbereiche

(ohne Schweizer Geschäft) DocMorris Aussenumsatz 262.4 248.7 5.5% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung 10.3% DocMorris 245.9 227.5 8.1% DocMorris in Lokalwährung 13.0% Märkte Deutschland Aussenumsatz 247.0 232.4 6.3% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung 11.1% Deutschland Aussenumsatz Rx 35.5 45.0 -21.1% Deutschland Aussenumsatz Rx, in Lokalwährung -17.5% Deutschland Aussenumsatz OTC 208.1 185.7 12.0% Deutschland Aussenumsatz OTC, in Lokalwährung 17.2% Deutschland 230.5 211.2 9.2% Deutschland in Lokalwährung 14.2% Europa 15.3 16.3 -6.0% Europa in Lokalwährung -1.8%

Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10 Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1 Agenda 2. Mai 2024 Ordentliche Generalversammlung, Zürich 20. August 2024 Halbjahresergebnis 2024 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2024 Q3/2024 Trading Update

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2023 rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und der Schweiz mit über 9 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'038 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com. [1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung. [2] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.



