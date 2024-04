DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KRANKENKASSEN - Kassenpatienten und ihre Arbeitgeber müssen sich auf weitere, heftige Beitragssteigerungen einstellen. Wie aus internen Berechnungen des Dachverbands der Betriebskrankenkassen (BKK) hervorgeht, dürfte sich der Zusatzbeitrag im kommenden Jahr von heute 1,7 auf mindestens 2,45 Prozentpunkte erhöhen - "plus X", wie es in dem Papier heißt, das dem Handelsblatt vorliegt und am Dienstag an die Versicherungen verschickt werden soll. "Ohne Gegensteuern drohen 2024 und 2025 massive Beitragserhöhungen", warnte die Vorständin des BKK-Dachverbands, Anne-Kathrin Klemm. (Handelsblatt)

GOVERNANCE - In deutschen Unternehmen hakt es aus Sicht von Investoren immer noch bei der Besetzung von Aufsichtsräten. Die Fondsgesellschaft Union Investment bemängelt auf Basis ihres jüngsten Corporate-Governance-Rankings im Dax eine Ämterhäufung in Aufsichtsräten und eine unzureichende Anzahl unabhängiger Gremienvertreter auf der Anteilseignerbank sowie im Vorsitz von Prüfungsausschüssen. Das führt etwa zu Punktabzügen in den Governance-Zeugnissen für Adidas und Deutsche Telekom. (Börsen-Zeitung)

April 16, 2024

