Bronschhofen - Die Industriegruppe Cicor ist im ersten Quartal 2024 insbesondere dank Zukäufen weiter gewachsen. Am Ausblick hält das Unternehmen fest. Die Gruppe beschränkt sich im ersten Quartal auf Angaben zum Umsatz und Auftragseingang. In den ersten drei Monaten 2024 setzte Cicor laut Mitteilung vom Dienstag 107,3 Millionen Franken um, ein Plus von 11,8 Prozent. Organisch gelang Cicor ein leichtes Wachstum von 0,3 Prozent - dies trotz der aktuellen ...

