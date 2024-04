DJ PTA-News: Biogena Group Invest AG: Erneut überdurchschnittliches Umsatzwachstum im 2. Quartal

Salzburg (pta/16.04.2024/07:38) - Die BIOGENA Group an der die Biogena Group Invest AG beteiligt ist, vermeldet auch im 2. Quartal ein stark überdurchschnittliches Umsatzwachstum (Jan-Mär 2024). Der Umsatz mit Biogena Produkten und Dienstleistungen konnte damit im ersten Geschäftshalbjahr (Okt23-Mär24) um mehr als +29% gesteigert werden. Der Bereich Ecommerce konnte um +36% zum Vorjahr zulegen und auch das internationale Business (vor allem Westeuropa, Osteuropa und UAE) konnte mit einem Wachstum von +32% zur starken Performance beitragen. "Wir freuen uns besonders, dass wir im ersten Geschäftshalbjahr nicht nur ein Rekordniveau an neu gewonnen Kunden verzeichnet haben, sondern zeitgleich zahlreiche Service-Awards gewinnen konnten, was die Servicequalität und Leistungsfähigkeit des Unternehmens erneut bestätigt" so Geschäftsführer Stefan Klinglmair.

Die Investitionsbereitschaft ist weiterhin hoch - vor allem im Bereich neuer Biohacking-Services & Standorte, sowie im Bereich der digitalen Angebote rund um die neue Webshop-Infrastruktur sowie die BeratungsApp "MyBiogenaCoach"

Biogena ist aktuell in mehr als 70 Länder mit Produkten und Dienstleistungen verfügbar und plant im laufenden Geschäftsjahr noch weitere Länder und Regionen - auch über neue Distributionsvereinbarungen - zu erschließen.

