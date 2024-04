Die EL-MOTION 2024 startet in einer Woche



Wien (APA-ots) - In einer Woche startet die EL-MOTION 2024, Österreichs größter B2B-Fachkongress zu den Themen Zero-Emission, E-Mobilität und alternative Möglichkeiten für KMU, Flotten und Kommunen.

Vertreter aus Politik und Wirtschaft sprechen in der

Eröffnungsdiskussion über den Weg in die Zukunft für Unternehmen und Kommunen und werden sich den Fragen des Moderators stellen.

Die hochkarätigen Vortragenden aus den unterschiedlichen Branchen geben Einblicke auf die Transformation in der Zukunft, aber auch über die Möglichkeiten, zeigen Forschungsergebnisse auf und beleuchten Probleme im Hier und Jetzt. Spannende Diskussionen werden erwartet, welche Oliver Zeisberger (Moderator) auf der EL-MOTION 2024 begleiten wird. Das komplette Programm gibt es unter www.elmotion.at/programm

Am Abend des 23.04. wird der ELMO-Award an drei Projekte überreicht. Die Jury hat von allen eingereichten Projekten drei gewählt, die unterschiedlicher nicht sein können. Alle prämierten Projekte zeigen, welche Möglichkeiten es im Bereich Zero Emission und Transformation, aber auch Erleichterung in einem Tarifdschungel geben kann. Überreicht wird der ELMO-Award wie jedes Jahr von Vertretern der WKÖ und des BMK.



Zwei Tage lang können in den Wiener Werkshallen die neusten Innovationen in den Bereich Schwerverkehr, Lademöglichkeiten und Dienstleistungen rund um die Themen bestaunt werden.



Tickets und Parkplatztickets sind noch unter

[www.elmotion.attickets] (http://www.elmotion.at/tickets) verfügbar.



EL-MOTION 2024 - 1.Tag



Österreichs größter B2B-Fachkongress mit Begleitausstellung zum Thema Zero Emission, alternative Möglichkeiten und Antriebe und elektrische Flotten- & Nutzfahrzeuge





Datum: 23.4.2024, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Wiener Werkshallen

2. Haidequerstraße, 1110 Wien

Url: http://www.elmotion.at



EL-MOTION 2024 - 2.Tag



Österreichs größter B2B-Fachkongress mit Begleitausstellung zum Thema Zero Emission, alternative Möglichkeiten und Antriebe und elektrische Flotten- & Nutzfahrzeuge





Datum: 24.4.2024, 09:30 - 16:30 Uhr

Ort: Wiener Werkshallen

2. Haidequerstraße, 1110 Wien

Url: http://www.elmotion.at



