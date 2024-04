Krombach (ots) -Es wird der Sommer der Gewinner:innen - hoffentlich im Fußball, ganz sicher bei der beliebten Promotion der Krombacher Brauerei. Die Krombacher Cash-Korken sind zurück: von Mai bis September gibt es neben Sofortgewinnen im Wert von mehr als 10 Millionen Euro 20 wöchentliche Sonderauslosungen von jeweils 10.000 EUR.Krombacher Produkt einkaufen und mit etwas Glück gewinnenAuch dieses Mal sind die Gewinnchancen hoch und die Gewinnmechanik der Krombacher Cash-Korken-Aktion einfach: ein Krombacher Produkt kaufen und den Kronkorken auf einen der begehrten Gewinncodes untersuchen. Die Chancen auf einen unverhofften Geldgewinn stehen dabei gut, da an der diesjährigen Aktion wieder alle bekannten und auch die neuen Produkte Krombacher AlmRadler und Krombacher NaturRadler o,0% teilnehmen. Höchste Einlösequoten der gefundenen Cash-Korken in den letzten beiden Jahren der Aktion bestätigen die Beliebtheit der deutschlandweiten Promotion.Das ist neu: Teilnahme im Web und der Krombacher+ AppHält ein Kronkorken einen Gewinncode bereit, können die Käufer:innen den zehnstelligen Code auf der Aktionswebsite eingeben oder es sich noch einfacher machen und ihn in der Krombacher+ App einscannen! Egal welchen Weg man wählt, ein entsprechender Gewinn kann direkt ausgezahlt oder weiter gesammelt werden. Zusätzlich nehmen alle registrierten Gewinner:innen automatisch an allen 20 wöchentlichen Sonderverlosungen von jeweils 10.000EUR teil.Die GewinnstaffelungDie diesjährige Gewinnpyramide sorgt für eine Vielzahl an Sofortgewinnen. Die Gewinne staffeln sich dabei wie folgt: 10 Mio. x 1 EUR, 50.000 x 5 EUR, 1.000 x 100 EUR, 10 x 10.000 EUR und 1 x 250.000 EUR. Zusätzlich gibt es im gesamten Aktionszeitraum von Mai bis Septembr 20 x 10.000 EUR zu gewinnen."Die Krombacher Cash-Korken-Aktion wird auch im Jahr 2024 wieder von einer reichweitenstarken 360 Grad-Kampagne kommunikativ begleitet. Wir spielen unsere Promotion auf allen relevanten Kanälen aus: im TV, Funk, natürlich Online, auch auf Social Media und am Point of Sale", erklärt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier der Krombacher Brauerei. "Wir konzentrieren uns dabei inhaltlich auf unseren Ursprung: die Naturpositionierung der Marke Krombacher steht im Mittelpunkt der Werbemaßnahmen".Weitere Informationen zur Sonderaktion Krombacher Cash-Korken unter: Krombacher Cash-Korken (https://cashkorken.krombacher.de/)Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/5758313