Beiersdorf hat zum Jahresauftakt ein starkes Wachstum verzeichnete. Ein solides organisches Umsatzwachstum kennzeichnen den Erfolg des Hamburger Konzerns, der hinter global etablierten Marken wie Nivea und Tesa steht. Das Papier notiert in einem schwachen DAX an der DAX-Spitze.Beiersdorf veröffentlicht ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was den Umsatz auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...