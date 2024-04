Graz (ots) -Sardinien ist eine von fünf "Blauen Zonen" weltweit - hier werden viele Menschen dank gesunder Lebensweise überdurchschnittlich alt.Auf der Mittelmeerinsel Sardinien werden viele Einheimische steinalt. Hier, in einer von nur fünf sogenannten "Blauen Zonen (https://www.age.mpg.de/was-sind-blaue-zonen)" weltweit, führen die Menschen eine besonders gesunde Lebensweise. Auf einer Wander-Erlebnisreise von Weltweitwandern machen die Gäste einen "Selbsterfahrungstest".Die Wanderreise "Sardinien - auf alten Hirtenpfaden (https://www.weltweitwandern.at/itg03)" des Reisespezialisten Weltweitwandern (https://www.weltweitwandern.com/) ist ein "Erlebnis-Intensivkurs", bei dem auch Teile des außergewöhnlichen "Anti-Aging"-Geheimnisses der Sard:innen gelüftet werden: Renato, der Local Guide, begleitet die kleine Wandergruppe und zeigt seine Lieblingsorte. "Die Reise ist eine kleine "Blaupause" vom Leben in der Blauen Zone Sardinien. Der einzigartige Mix aus Land, Kultur und Leute macht diese Weltweitwandern-Reise besonders", schwärmt er.Zu Gast sind die weltweiten Wander:innen auf dem charmanten Bauernhof von Guiseppe und Angela. Als Landwirt und Hirte kümmert sich Guiseppe um seine zahlreichen Ziegen, während Angelas es liebt, ihre Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Alleine wegen der kulinarischen Highlights lohnt sich die Teilnahme an dieser Sardinien-Reise (https://www.weltweitwandern.at/itg03).Stressfrei und erlebnisreich: moderate Tageswanderungen mit GenussAuf leicht begehbaren Schäfer- und Hirtenpfaden führt Renato die Teilnehmenden täglich vier bis fünf Stunden durch die abwechslungsreiche Landschaft Sardiniens. Genussvolles Erleben der Natur steht dabei im Vordergrund. Die Wanderung zum 785 Meter hohen Gipfel des Monte Arcuento zählt zu Renatos Lieblingswanderungen. "Der Berg ist einer meiner Lieblingsorte. Er war ursprünglich ein Vulkan, hat eine schroffe, fast mystische Beschaffenheit. Von seinem Gipfel aus hat man einen fantastischen Blick über nahezu die gesamte Insel", erzählt er begeistert.Reisen von Weltweitwandern: konzipiert nach strengen nachhaltigen KriterienWeltweitwandern legt großen Wert auf Nachhaltigkeit (https://www.weltweitwandern.at/nachhaltigkeit/) und will im bereisten Land die lokale Bevölkerung und Wirtschaft stärken. Weltweitwandern nimmt bei seiner Reisekonzeption die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick. Durch Initiativen z.B. im Bereich Müllvermeidung oder Ressourcenschonung (Wasser, Energie) tragen die Partnerbetriebe maßgeblich zur Nachhaltigkeit der Weltweitwandern-Reisen bei.Reisepreis und BuchungDie Reise "Sardinien - auf alten Hirtenpfaden" ist 2024 an ausgewählten Terminen zum Preis ab 2.250 Euro/Person/DZ inkl. VP, deutschsprachigem Local Guide und Flug direkt beim Veranstalter unter www.weltweitwandern.com/itg03 buchbar. Die CO2-Kompensation der von Weltweitwandern gebuchten Flüge ist im Reisepreis enthalten.Dolce Vita und Genuss: Das Italien-Programm von WeltweitwandernItalien zählt zu den Schwerpunkt-Reiseländern von Weltweitwandern. Von Südtirol und das Friaul, das Piemont und Ligurien über Apulien und Cilento bis nach Neapel und Kalabrien können Wanderbegeisterte den Stiefel Italiens auf Wanderschuhen entdecken. Auf Sizilien, den Liparischen Inseln und Sardinien gibt es Inseltouren. Insgesamt 13 Wander-Erlebnisreisen (https://www.weltweitwandern.at/europa/italien/) stehen zur Wahl. Entschleunigung, Kulinarik und besondere Begegnungen stehen dabei im Mittelpunkt des jeweiligen Programms.Wer Appetit auf weitere Genuss-Wandertouren in Italien bekommen hat, dem empfiehlt der Spezialist für außergewöhnliche Wander-Erlebnisreisen neben der o.g. Reise Sardinien - auf alten Hirtenpfaden (https://www.weltweitwandern.at/itg03) auch die drei Touren durch den Nationalpark Cilento (https://www.weltweitwandern.at/itg06), Umbrien (https://www.weltweitwandern.at/itg11) oder Piemont (https://www.weltweitwandern.at/itg15). Neben grandiosen Naturerlebnissen und moderaten Wanderungen stehen Entschleunigung, Slow Food, Wein und besondere Begegnungen im Mittelpunkt des jeweiligen Programms.Weitere Informationen unter www.weltweitwandern.comAlle Weltweitwandern-Italien-Reisen Mehr Informationen hier (https://www.weltweitwandern.at/europa/italien)Pressekontakt:WELTWEITWANDERN GmbHChristoph BacherGaswerkstraße 99, A-8020 Grazpresse@weltweitwandern.com+43 (0) 316 583504-12Original-Content von: WELTWEITWANDERN GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162920/5758384