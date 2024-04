Zürich (ots/PRNewswire) -- 600 Vermögensverwalter wurden weltweit nach ihrer Fähigkeit bewertet, ihr Engagement für verantwortungsbewusste Investitionen in ihre Marke zu übertragen.- Alle globalen Top 10 sind nach wie vor europäisch.Trotz eines herausfordernden Anlageumfelds im Jahr 2023 mit schwankenden Finanzergebnissen und wachsender Skepsis gegenüber ESG zeigt der Responsible Investment Brand Index RIBI 2024 sowohl Widerstandsfähigkeit als auch Fortschritte der Vermögensverwalter.Die Spitzenkategorie der RIBI Avant-Gardisten ist nach wie vor hart umkämpft, denn nur 20 % der Unternehmen weltweit werden in diese begehrte Kategorie aufgenommen. Die Branche als Ganzes macht jedoch Fortschritte, denn mehr als 50 Vermögensverwalter sind aus dem Lager der Nachzügler (Laggards) in eine der drei anderen, fortschrittlicheren Kategorien aufgestiegen.57 % der Vermögensverwalter, die einen Daseinszweck (Purpose) angeben, verbinden diesen mit einem gesellschaftlichen Nutzen. Allerdings gelingt es zwei Dritteln dieser Unternehmen nicht, auch ihr Wertesystem mit ihrem Daseinszweck in Einklang zu bringen, so dass noch viel Raum für Verbesserungen bleibt.Die 10 weltweit führenden Unternehmen mit der besten Gesamtbewertung1. DPAM2. CANDRIAM3. UBS Asset Management4. Nordea Asset Management5. Pictet Asset Management6. Amundi7. Wheb Asset Management8. Impax Asset Management9. Ecofi10. RobecoAlle Unternehmen in den Top 10 der Weltrangliste sind europäische Unternehmen, womit sich ein breiterer Trend fortsetzt, der in der letzten Ausgabe festgestellt wurde. Die Top 10 setzen sich sowohl aus großen Organisationen als auch aus kleinen Boutique-Unternehmen zusammen. Mit anderen Worten: Die Kohärenz von verantwortungsvollen Investitionen und Marken hängt von den Überzeugungen und dem Glauben ab, die die Entscheidungen des Managements leiten, und nicht von der Größe des Unternehmens.Die Debatte über nachhaltige Anlagen in den USA (größte Region in Bezug auf die Anzahl der Unternehmen und das verwaltete Vermögen) zeigt, dass sich die Kluft innerhalb des RIBI vergrößert.RIBI enthält spezifische Perspektiven und ein Top-10-Ranking auf Länderebene sowie einen Schwerpunkt auf Boutique-Manager. Den vollständigen Responsible Investment Brand Index 2024, die Methodik und weitere Informationen finden Sie unter https://www.ri-brandindex.org.Nehmen Sie an unserem Live Launch Webcast teilWebinar zur weltweiten Präsentation heute um 15:00 Uhr MEZ/Zürich: https://www.ri-brandindex.org/webinar-6thedition2024.Über den IndexDer Responsible Investment Brand Index (RIBI) zeigt auf, welche Vermögensverwaltungsgesellschaften als verantwortungsbewusste Investoren agieren und sich in dem Maße für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen, wie sie diese in den Mittelpunkt ihrer Identität stellen. Er fasst die Analysen von fast 600 Vermögensverwaltern weltweit zusammen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2379456/RIBI_Category_Ranking_2024.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2037499/Responsible_Investment_Brand_Index_Logo.jpgpablo.morales@brandaffairs.chMedienkontakt:RIBI c/o Brand Affairs AGpablo.morales@brandaffairs.ch+41 44 254 80 00View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/responsible-investment-brand-index-ribi-2024---sechste-ausgabe-302109183.htmlOriginal-Content von: RIBI? c/o Brand Affairs AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174458/5758383