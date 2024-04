© Foto: Foto: Arne Dedert/dpa



Die Nervosität an den Aktienmärkten steigt, der DAX rutscht am Dienstagmorgen über 200 Punkte ab. Gleichzeitig steigt der Volatilitätsindex VIX steigt auf den höchsten Wert seit Monaten.Der DAX wackelt. Am Dienstagmorgen startet der deutsche Leitindex mit einem Verlust von 1,4 Prozent und rutscht damit unter die Marke von 17.800 Punkten. Der Index folgt damit den mauen Vorzeichen aus den USA und Asien. In Japan fiel der Nikkei 225 um mehr als zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Der S&P 500 fiel mit einem Minus von 1,2 Prozent auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten und droht damit, erstmals seit Februar unter die Marke von 5000 Punkten zu fallen. Am Montag noch …