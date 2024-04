Nur für Medizin- und Fachmedien

Die beiden Unternehmen haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um die Entwicklung eines umweltfreundlichen Treibmittels für die Formulierung von flutiform (Fluticasonpropionat/Formoterolfumarat) in einem Druckinhalator (pMDI) voranzutreiben

(Fluticasonpropionat/Formoterolfumarat) in einem Druckinhalator (pMDI) voranzutreiben Aus dieser Zusammenarbeit soll ein nahezu emissionsfreies Produkt mit deutlich geringeren Auswirkungen auf die globale Erwärmung hervorgehen, das die Anforderungen der Europäischen Union in Bezug auf fluorierte Treibhausgase erfüllt 1

Durch bereits erfolgte Maßnahmen konnte der Treibstoffanteil bereits reduziert werden, sodass das Produkt heute einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweist als bei seiner Markteinführung2

Nach langjähriger Zusammenarbeit, Planung und Entwicklung im Labormaßstab werden Mundipharma und Vectura nun die Entwicklung der Neuformulierung von flutiform(Fluticasonpropionat/Formoterolfumarat) voranbringen. Die Neuformulierung zielt darauf ab, ein ebenso wirksames Produkt für die Patienten bereitzustellen und zugleich die Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu verringern.

Bei dem Produkt, das seit über einem Jahrzehnt auf dem Markt ist, handelt es sich um einen erprobten Druckinhalator zur Behandlung von Asthma bei Patienten, bei denen die Anwendung eines Kombinationspräparats in Betracht gezogen wird.3

Derzeit wird das zugelassene Apafluran-Hydrofluoralkan 227 (HFA-227), eine Art fluoriertes Treibhausgas, als Treibmittel verwendet.3 Die Regulierungsvorschriften der Europäischen Union für diese Treibmittel sehen vor, deren Verwendung und damit auch deren Emissionen bis 2030 um zwei Drittel zu reduzieren.1

An einer Alternative zu dem in Fluticasonpropionat/Formoterolfumarat pMDI verwendeten Gas HFA-227 wird bereits gearbeitet. Diese neue Zusammenarbeit wird die Anstrengungen bei der Suche und Umstellung auf einen umweltfreundlicheren Treibstoff neu beleben. Im Erfolgsfall werden die Auswirkungen auf die globale Erwärmung deutlich geringer ausfallen und die Anforderungen der Europäischen Union an fluorierte Treibhausgase erfüllt.1

Angesichts der Zahl von weltweit mehr als 262 Millionen Menschen mit Asthma könnte die Neuformulierung einiger Asthmatherapien zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen erhebliche Auswirkungen auf die globalen Kohlenstoffemissionen haben.4,5

"Wir haben uns dem Ziel verschrieben, das Leben von Asthmapatienten rund um den Globus positiv zu beeinflussen. Dies ist der erste Schritt unseres langfristigen Plans zur Entwicklung eines fast emissionsfreien Asthma-Inhalators. Wir sind fest dazu entschlossen, dieses Ziel zu erreichen, bevor das Verbot der Europäischen Union für HFA-Gase (Hydrofluoralkan) in Kraft tritt. Unsere Zusammenarbeit mit Vectura spiegelt dies wider ebenso wie unser Ziel, uns allgemein für nachhaltige Innovationen im Gesundheitswesen einzusetzen", erklärt Yuri Martina, Chief Development and Medical Officer bei Mundipharma.

"Bei Vectura setzen wir uns vor allem dafür ein, dass Patienten, denen Fluticasonpropionat/Formoterolfumarat pMDI verschrieben wurde, weiterhin Zugang zu dieser Behandlung erhalten. Die Zusammenarbeit mit Mundipharma wird uns ermöglichen, unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt gerecht zu werden und den Patienten die Anwendung von Fluticasonpropionat/Formoterolfumarat pMDI in den kommenden Jahren zu ermöglichen", so Geraldine Venthoye, Chief Scientific Officer bei Vectura.

Quellenangaben

Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 mit Relevanz für den EWR. Verfügbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG (letzter Zugriff im März 2024) flutiformpMDI-Emissionsdaten aus der Produktion, Q4 2022 bis Q4 2023. Archivdaten. flutiformSummary of Product Characteristics (SmPC) Zuletzt aktualisiert am 13. April 2022. https://www.emcpi.com/pi/26954 (letzter Zugriff im April 2024) Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22 NHS England, World Asthma Day: tackling climate change and improving respiratory care. Verfügbar unter: https://www.england.nhs.uk/blog/world-asthma-day-tackling-climate-change-and-improving-respiratory-care/ (letzter Zugriff im März 2024)

Hinweise an Redakteure

Über flutiform(Fluticasonpropionat/Formoterolfumarat):

flutiformist ein Inhalationsgerät (eine unter Druck stehende Dosierinhalation, Suspension), das die beiden Wirkstoffe Fluticasonpropionat und Formoterolfumarat-Dihydrat enthält.3 Dieses fest dosierte Kombinationspräparat aus Fluticasonpropionat und Formoterolfumarat (flutiformist für die regelmäßige Behandlung von Asthma bei Patienten angezeigt, bei denen die Anwendung eines Kombinationspräparats (ein inhalatives Kortikosteroid und eines langwirksamen ß2-Agonisten) zur Behandlung von Asthmasymptomen in Betracht gezogen wird.3

Über Mundipharma:

Mundipharma ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen mit Präsenz in Afrika, Asien-Pazifik, Kanada, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

Mundipharma widmet sich dem Ziel, Patienten innovative Behandlungen in den Bereichen Atemwegserkrankungen, Schmerztherapie, Infektionskrankheiten und bei anderen schweren und beeinträchtigenden Erkrankungen bereitzustellen. Unsere Grundwerte, die auf Integrität und Patientenorientierung beruhen, bestimmen unser Handeln in allen Bereichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mundipharma.com.

Über Vectura:

Vectura ist ein auf Inhalation spezialisiertes Auftragsentwicklungs- und -fertigungsunternehmen (CDMO), das Lösungen für die Entwicklung von inhalativen Arzneimitteln anbietet, um seine Kunden dabei zu unterstützen, ihre Medikamente für Patienten bereitzustellen. Mit 25 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen eine Kombination aus Formulierungsforschung, Medizintechnik und Expertise in der Entwicklung von Inhalationsprodukten. Vectura ist Mitglied der Unternehmensgruppe Vectura Fertin Pharma. Weitere sind verfügbar unter www.vectura.com.

