Göppingen (ots) -Der SIGG Helia Thermobecher vereint stilvolles Design mit Nachhaltigkeit und Funktionalität. Als kultiges und umweltfreundliches Accessoire ist er das Must-Have für diesen Sommer, perfekt für unterwegs.Der Thermobecher hält Getränke bis zu 24 Stunden kühl und Heißgetränke bis zu 4 Stunden warm. Damit ist er der ideale to go Becher für unterwegs. Perfekt für Pendler, Reisende und alle, die an lauen Sommerabenden ihr Getränk auf dem Balkon oder im Garten länger gekühlt genießen möchten.Hergestellt aus hochwertigen, langlebigen und recycelbaren Materialien ist Helia wiederverwendbar und trägt dazu bei, den Verbrauch von Einweg to go Bechern zu reduzieren. Aber nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen ist der Helia to go Mug eine Bereicherung, sondern er verkörpert auch einen gesundheitsbewussten Lifestyle der Spaß macht: SIGG Helia ermöglicht es, Getränke zu Hause individuell zuzubereiten, mitzunehmen und unterwegs einfach auffüllen zu lassen, für mehr Trinkgenuss an heißen Sommertagen.Ein weiterer Pluspunkt: Im robusten Schraubdeckel, der Insekten fern hält, befindet sich eine Öffnung für einen Strohhalm. Das macht das Trinken aus dem Becher besonders angenehm. Außerdem fördert der Strohhalm das häufige Trinken in kleinen und großen Schlücken, so dass mehr und regelmäßiger getrunken wird. Die mitgelieferte Reinigungsbürste erleichtert die hygienische Reinigung des Trinkhalms.Der Kreativität sind keine Grenzen gesetztEin Becher für jede Gelegenheit: Für den gesunden Smoothie am Morgen, den erfrischenden Eiskaffee am Nachmittag oder den leckeren Mocktail am Abend. SIGG bietet dabei eine breite Palette in diversen Pastelltönen an, die den persönlichen Stil widerspiegeln. SIGG Helia ist aber nicht nur wegen der weichen Farben besonders populär, sondern auch wegen der ästhetischen Form und der matten Oberfläche, die unschöne Fingerabdrücke verhindert. Der Becher ist unten etwas schmaler und passt so in herkömmliche Getränkehalter oder Seitentaschen.Erhältlich in den Farben: Muted Peach, Peaceful Blue, Milky Green, Night Ink, Optimistic Yellow und Lingonberry. 0.45 L für 29,95EUR und 0.6 L für 34,95EUR.Weiteres Bildmaterial unter: https://ots.de/EAjjkySIGG Switzerland Bottles AGSeit der Gründung von SIGG im Jahr 1908 ist die traditionsreiche Geschichte des Schweizer Unternehmens von den Werten Qualität, Innovation, Design und Umweltbewusstsein geprägt. Zwei Versionen der weltweit bekannten Aluminiumflaschen wurden als Designklassiker 1993 in die permanente Kollektion des Museum of Modern Art in New York aufgenommen.Heute ist SIGG einer der führenden Anbieter von hochwertigen und langlebigen Trinkflaschen und globaler Marktführer auf dem Gebiet der Aluminium-Trinkflaschen. In der eigenen Schweizer Fabrik werden sämtliche Aluminiumflaschen aus 100 % recyceltem Aluminium hergestellt.Zudem bietet SIGG eine umfassende Kollektion funktioneller und stylisher Flaschen für jeden Lebensbereich an. Dazu gehören qualitativ hochwertige Trinkflaschen aus 18/8 Edelstahl, Polypropylen, Glas und Tritan.Mehr Informationen zu SIGG:Internet: www.sigg.comLinkedin: https://www.linkedin.com/company/sigg-n.a./Instagram: @siggswitzerlandPressekontakt:HONEYMILK MEDIAMalou Hillmann02 21-204 255 75hillmann@honeymilk-media.de