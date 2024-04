FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.04.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 100 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 42 (55) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PHOENIX GROUP TO 'UNDERWEIGHT' (OVERW,) - PRICE TARGET 500 (600) PENCE - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2715 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1725 (1295) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENDEAVOUR MINING TARGET TO 3200 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 630 (480) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 515 (435) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 170 (125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (5900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 220 (193) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 650 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS KAINOS GROUP PRICE TARGET TO 1260 (1315) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ALPHAWAVE SEMI PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 10500 (9500) PENCE - GOLDMAN CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 230 (270) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 71.30 (87) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 93 (97) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES SAVILLS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1260 (825) PENCE - JPMORGAN CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 570 (582) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES MONEYSUPERMARKET,COM TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 280 PENCE - RBC RAISES ADMIRAL GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 3400 (2600) P,



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken