Tesla hat nach einem auf ganzer Linie enttäuschenden Auslieferungsbericht umfangreiche Entlassungen angekündigt. Die Aktie geht auf Talfahrt. Am Markt werden die Massenentlassungen unterschiedlich aufgenommen. Tesla-CEO Elon Musk hat in einer E-Mail an die Mitarbeiter einen Personalabbau von "mehr als 10 Prozent" bestätigt, nachdem zuvor berichtet wurde, dass bis zu 20 Prozent der Belegschaft entlassen werden könnten. Zuerst hatte der E-Autoblog Electrek darüber berichtet. "Während wir das Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase vorbereiten, ist es äußerst wichtig, jeden Aspekt des Unternehmens auf Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen zu überprüfen. Als Teil dieser Bemühungen …