Berlin / Potsdam (ots) -Im Vorfeld des vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) angekündigten Apothekenreformgesetzes steht das Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) am 23./24. April 2024 in Potsdam unter dem Titel "Die Apothekenreform der Ampel-Koalition - Chance oder Umbruch?". Zwei hochrangige Referenten werden dabei ihre Gutachten vorstellen, die wir Ihnen zusammengefasst präsentieren wollen. Wir laden Sie ein:Online-Pressekonferenz auf dem DAV-Wirtschaftsforum"Gutachten zur geplanten Apothekenreform der Ampel-Koalition"Dienstag, 23. April 2024, 13.00 UhrProf. Dr. Georg Götz, Justus-Liebig-Universität Gießen:Vor-Ort-Apotheken zwischen Kostendruck und HonoraranpassungProf. Dr. Dr. Udo Di Fabio, Richter Bundesverfassungsgericht a.D.:Apothekerliche Präsenzpflicht in der ApothekeDr. Hans-Peter Hubmann, DAV-VorsitzenderGabriele Regina Overwiening, ABDA-PräsidentinBitte melden Sie sich bis Montag, 22. April 2024, unter presse@abda.de an, damit Sie rechtzeitig vor Beginn den Zugangslink erhalten.Daneben werden auch der Politische Lagebericht des DAV-Vorsitzenden Dr. Hans-Peter Hubmann am 23. April 2024 um 10.00 Uhr und die Gesundheitspolitische Diskussionsrunde am 24. April 2024 um 16.00 Uhr per Live-Stream aus Potsdam zu sehen sein. Für diese Live-Übertragungen auf www.abda.de und www.pharmazeutische-zeitung.de und www.dav-wirtschaftsforum.de ist keine Anmeldung erforderlich.Falls Sie vor Ort in Potsdam teilnehmen wollen, finden Sie alle Details zur Presseakkreditierung unter www.dav-wirtschaftsforum.de und www.abda.de