Markt Schwaben (ots) -Wie das Unternehmen SISTEMS gemeinsam mit seinem Kooperationspartner AMPEERS ENERGY mit Entscheidern aus Politik und Wohnungswirtschaft neue, wirtschaftliche Lösungen auslotet, um vom Reden ins Machen zu kommen.Mit dem Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung und dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind die regulatorischen Weichen für die Wärmewende gestellt. Nun liegt der Ball bei den Kommunen und der lokalen Wohnungswirtschaft, die Dekarbonisierung im Gebäudesektor unter Berücksichtigung des knappen Zeithorizonts auch umzusetzen. Angesichts der prekären Entwicklungen in der Immobilienwirtschaft ein schwieriges Unterfangen. Auch in Hamburg. In der "Factory Hammerbrooklyn" diskutierte eine Expertenrunde am 11. April 2024 vor etwa 40 Gästen über ganzheitliche Lösungskonzepte, die insbesondere auch den wirtschaftlichen Aspekt in den Fokus rücken.Mit der SISTEMS GmbH und dem Start-up AMPEERS ENERGY hatten zwei Unternehmen zum ersten Halt ihrer "Expertenreise" nach Hamburg geladen, um gemeinsam mit Politik und Wohnungswirtschaft unter dem Thema "Wirtschaftlich dekarbonisieren - Wärmewende meistern: Intelligente Systemlösungen für eine CO2-neutrale Immobilienwirtschaft" vom "Reden ins Machen" zu kommen. Schließlich müsse sich die aktuelle Sanierungsquote von knapp einem Prozent verfünffachen, um die politischen Forderungen nach Klimaneutralität 2045 erfüllen zu können. "Steigende Baukosten, steigende Fremdkapitalkosten, steigende CO2 Preise und eine sinkende Eigenkapitalquote: Je mehr Zeit verstreicht, desto teurer wird das Unterfangen für den Gebäudesektor", sagte Dr. Karsten Schmidt, Geschäftsführer von AMPEERS ENERGY. Schnelles und entschlossenes Handeln brauche einen skalierbaren Ansatz für das gesamte Portfolio eines Unternehmens.Die Sanierungsquote muss massiv steigen - und das in Zeiten, in denen bundesweit 20 bis 25 Prozent weniger Fachkräfte zur Verfügung stehen. "Deshalb spielt die serielle Sanierung und die Fertigmontage eine entscheidende Rolle", betonte SISTEMS-Geschäftsführer Bernd Schröder, der Antworten auf den demografischen Wandel und den damit einhergehenden Fachkräftemangel vorstellte. Die Energiewende gelinge nur mit Lösungen, die Fachhandwerksbetrieben den zeitlichen Aufwand massiv erleichtern. Deshalb habe SISTEMS beispielsweise den GROUND CUBE entwickelt, eine patentierte, vorgefertigte Energiezentrale, in der Anlagentechnik und Software vorkonfiguriert sind und die sehr einfach in Liegenschaften über oder unter dem Erdniveau installiert werden kann.In der Diskussionsrunde mit Anselm Sprandel, Leiter der Abteilung Energie und Klima aus der Umweltbehörde, und Petra Memmler, Geschäftsführerin des VNW Landesverbands Hamburg richtete sich der Blick auf Hamburg. Sprandel betonte, sowohl die Immobilieneigentümer als auch die Netzbetreiber bräuchten Sicherheit. Wer jetzt seine Heizung saniere, müsse sich darauf verlassen können, dass er damit die nächsten 20 Jahre Ruhe hat. Memmler verwies auf die Heterogenität der Unternehmen und die Bedeutung einer Analyse des Gebäudebestands, die wiederum digitalisierte Bestandsdaten erfordere.Um vom Reden ins Machen zu kommen, bedarf es laut SISTEMS und AMPEERS ENERGY Lösungen, die für alle beteiligten Akteure auch realistisch umsetzbar sind. Der Blick müsse sich darauf richten, was wirklich nötig ist. Es gehe darum, dass wirtschaftlichste Konzept zu finden, um klimaneutral zu werden - oder anders ausgedrückt: Um clevere Antworten auf die Frage, wo der eingesetzte Euro aus Sicht der Emissionseffizienz am sinnvollsten angelegt ist.Der nächste Stopp der Expertenreise ist für den 15. Mai 2024 in München geplant.