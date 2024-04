Magnesium Capital, der Buyout-Spezialist für die Energiewende, freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines ersten Fonds, Magnesium Capital I, mit einer festen Obergrenze von 135 Mio. Euro bekannt zu geben, womit das Fondsziel von 100 Mio. Euro übertroffen wurde. Die endgültige Schließung erfolgte weniger als ein Jahr nach der ersten Schließung des Fonds, bei der Magnesium institutionelle Anleger aus den USA, Europa und Großbritannien anlockte.

Magnesium konzentriert sich auf rentable europäische Unternehmen mit bewährten Technologien oder technologiegestützten Dienstleistungen, die einen positiven Einfluss auf die Dekarbonisierung der Produktion, der Verteilung und des Verbrauchs von Energie haben. Das Team unterstützt seit einigen Jahren die Übernahme solcher Unternehmen auf Basis von Direktgeschäften. Seit der Gründung hat Magnesium sieben Plattforminvestitionen abgeschlossen, sechs Folgeübernahmen unterzeichnet und zwei Investitionen mit einem Brutto-MOIC von 4,2 abgeschlossen. Die kombinierte Wirkung dieser Portfoliounternehmen trägt bereits direkt zur Vermeidung von über 30 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr bei.

Ian Jones, Managing Partner, kommentierte: "Die besondere Investitionsstrategie von Magnesium, der Ruf, durch enge Zusammenarbeit mit den Managementteams einen Mehrwert zu schaffen, und die positiven Auswirkungen unserer Portfoliounternehmen auf die Umwelt haben ein beträchtliches Anlegerinteresse hervorgerufen, so dass der Fonds deutlich überzeichnet wurde."

Matts Lundgren, Managing Partner, kommentierte: "Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer langjährigen Investoren und auch unserer neuen Kommanditisten für ihr Vertrauen in unsere Strategie und unser Team. Mit der Unterstützung unserer beeindruckenden Reihe von Investoren haben wir nun Zugang zu umfangreichen Kapitalpools, um unsere differenzierte Pipeline von Möglichkeiten weiter zu entwickeln und umzusetzen, um das Wachstum und die Entwicklung von Unternehmen zu unterstützen, die einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung unseres Energiesystems leisten können."

Triago fungierte als exklusiver globaler Platzierungsagent, Simpson Thacher Bartlett als Rechtsberater und PricewaterhouseCoopers als Steuerberater.

Über Magnesium Capital

Magnesium Capital LLP ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Übernahmen von wachstumsstarken, profitablen Unternehmen spezialisiert hat, die die Energiewende unterstützen. Das Unternehmen investiert in ganz Europa und in Großbritannien. Das Unternehmen arbeitet gerne mit unternehmerischen Managementteams zusammen und unterstützt sie bei ihrer nächsten Wachstumsphase. Magnesium sucht nach Unternehmen mit bestimmten Wettbewerbsvorteilen in ihren Kerntechnologien oder technologiebasierten Dienstleistungen, die sich positiv auf die Art und Weise auswirken, wie wir Energie erzeugen, verteilen oder verbrauchen. Magnesium erwirbt die Mehrheitsbeteiligung an jeder seiner Investitionen, zieht aber unter bestimmten Umständen auch bedeutende Minderheitsbeteiligungen in Betracht. Magnesium hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

https://www.magnesiumcapital.com/

