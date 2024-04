Ein mit DMD und EESM nachgerüstetes Tesla Model 3 für Testfahrten verfügbar

Tula Technology, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Antriebseffizienz, wird seine Dynamic Motor Drive® (DMD)-Technologie auf dem 45.Internationalen Wiener Motorensymposium vom 24. bis 26. April in Wien in der Praxis vorführen. Tula hat ein Tesla Model 3 mit einem fremderregten Synchronmotor (EESM), der mit DMD-Software läuft, nachgerüstet. Diese innovative Strategie wird auf der Konferenz vorgestellt.

Tula has retrofitted a Tesla Model 3 with an externally excited synchronous motor (EESM) running Dynamic Motor Drive® software. This innovative technology will be demonstrated at the 45th International Vienna Motor Symposium on April 24-26 in Vienna, Austria. (Photo: Business Wire)

Tula hat DMD entwickelt, um die Effizienz des elektrischen Antriebs mit einer rein softwarebasierten Lösung zu verbessern. Dank einer optimierten Pulsstrategie reduziert DMD den Energieverbrauch, ohne dass dies spürbare Auswirkungen auf Fahrzeuggeräusch und Vibrationen hat. Je nach Anwendung kann DMD mit EESM den Energieverbrauch um bis zu 3 senken. Diese Effizienzsteigerung kann direkt in eine kleinere Batteriegröße und geringere Kosten oder alternativ in eine erhöhte Reichweite umgesetzt werden.

DMD wird in einem Tesla Model 3 auf die Probe gestellt

Ein verbesserter Wirkungsgrad bei gleichzeitig kaum wahrnehmbarem Betrieb ist nicht nur möglich, sondern Tula hat nun auch die Machbarkeit von DMD in zwei Fahrzeugen mit grundlegend unterschiedlichen elektrischen Antriebssystemen nachgewiesen. In seinem jüngsten Projekt rüstete Tula den Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) in einem Tesla Model 3 mit einem gewickelten Rotor nach, um einen EESM zu schaffen. Anschließend integrierte Tula seine eigene DMD-Steuerungslogik, um den Energieverbrauch zu reduzieren und die Gesamteffizienz des Systems zu verbessern.

Im Jahr 2022 setzte Tula erstmals DMD in einem Chevrolet Bolt mit einer unveränderten PMSM-Antriebseinheit ein. Tests zeigten, dass sich der Energieverbrauch des Bolt durch DMD wesentlich verbessern ließ bei gleichzeitig unveränderter Fahrdynamik, was den Wert von DMD in PMSM-Anwendungen verdeutlicht.

Die Rolle von DMD in den Antriebssystemen von morgen

Die Verbesserung der Effizienz und die Senkung der Kosten von Elektrofahrzeug-Antriebssystemen gehören zu den größten Herausforderungen, denen sich die Automobilbranche heute gegenübergestellt sieht. Zudem werden Hersteller bei der Entwicklung zukünftiger Antriebssysteme zunehmend bestrebt sein, ihre Abhängigkeit von problematischen Seltenen Erden zu verringern. Die Kombination aus EESM und DMD unterstützt dieses Ziel und ist dabei sowohl in Bezug auf Effizienz als auch Kosten äußerst wettbewerbsfähig. Obwohl viele Motoren weiterhin PMSM-Motoren sein werden, bietet die DMD-Technologie von Tula auch hier einen hohen Effizienzgewinn. Insgesamt ist DMD eine skalierbare, anpassungsfähige, kostengünstige und nachhaltige Lösung, die elektrische Antriebssysteme effizienter macht und den Übergang zu einer elektrifizierten Zukunft beschleunigt.

Mitglieder des DMD-Entwicklungsteams von Tula werden auf dem Wiener Motorensymposium einen Vortrag über ihre DMD-Ergebnisse halten.

Über Tula Technology, Inc.

Tula Technology mit Sitz im Silicon Valley liefert innovative, preisgekrönte Software-basierte Regler zur Optimierung der Antriebs- und Abgaseffizienz im gesamten Mobilitätssektor, einschließlich Elektro-, Hybrid-, Benzin-, Diesel- und Alternativkraftstofffahrzeuge. Die Innovationskultur von Tula hat zu bahnbrechenden Technologien und einem robusten globalen Patentportfolio von mehr als 400 erteilten und angemeldeten Patenten geführt. Tula Technology ist ein Unternehmen in privater Hand, das von Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner und Franklin Templeton unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.tulatech.com.

