DJ Scholz bittet Chinas Präsidenten Xi um Einwirken auf Russland

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch in China den chinesischen Präsidenten Xi Jinping aufgerufen, seinen Einfluss auf Russland zur Beendigung von Wladimir Putins Angriffskriegs auf die Ukraine zu nutzen. "Chinas Wort hat Gewicht in Russland", schrieb Scholz auf der Plattform X (ehemals Twitter). "Ich habe Präsident Xi daher gebeten, auf Russland einzuwirken, damit Putin seinen irrsinnigen Feldzug endlich abbricht, seine Truppen zurückzieht und diesen furchtbaren Krieg beendet."

Laut Scholz habe er mit Xi vereinbart, dass China und Deutschland sich über die Förderung der Ausrichtung einer hochrangigen Konferenz in der Schweiz und künftiger internationaler Friedenskonferenzen intensiv und positiv abzustimmen wollen. Russland hat nach Medienberichten eine Teilnahme an solch einer internationalen Friedenskonferenz in der Schweiz zur Beilegung des Kriegs in der Ukraine abgelehnt. Zuvor hatte Scholz bereits auf X erklärt, dass es bei seinem Treffen mit Xi auch darum gehe, "wie wir mehr zu einem gerechten Frieden in der Ukraine beitragen können".

Während seiner dreitägigen Reise nach China war Scholz mit Xi sowie mit dem Ministerpräsidenten Li Qiang zusammengekommen. Scholz besuchte außerdem mehrere Unternehmen und sprach auf der Sitzung des Beratenden Ausschusses der deutsch-chinesischen Wirtschaft.

April 16, 2024 08:10 ET (12:10 GMT)

