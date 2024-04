Galenica AG / Schlagwort(e): Anleihe

Galenica platziert erfolgreich Anleihe über CHF 100 Millionen



16.04.2024 / 18:05 CET/CEST





Medienmitteilung Galenica hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe über CHF 100 Mio. platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und einen jährlichen Coupon von 1.65%. Der Erlös der Transaktion wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Mit dieser neuen Anleihe reduziert Galenica die kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten und sichert ihre Finanzierung langfristig ab. Die Laufzeit bis 2031 ergänzt die Laufzeiten der ausstehenden Obligationenanleihen von 2026 (CHF 180 Mio., Coupon 1.0%) und 2029 (CHF 240 Mio., Coupon 2.35%) ideal. Die Emission erfolgt unter der Federführung der UBS und der Zürcher Kantonalbank als Joint Lead Manager. Die Zulassung der Anleihe zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt. Nächste Termine 23. Mai 2024 Umsatz-Update der Galenica Gruppe 6. August 2024 Publikation Halbjahresergebnisse 2024 der Galenica Gruppe 24. Oktober 2024 Umsatz-Update der Galenica Gruppe

