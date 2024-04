Medisca, ein auf personalisierte pharmazeutische Lösungen spezialisiertes globales Unternehmen, freut sich, die Berufung von Sanjay D. Goorachurn zum neuen CEO des Unternehmens bekanntzugeben, während die Gründer Tony Dos Santos und Maria Zaccardo in strategische Beraterrollen als Chair bzw. Vice Chair wechseln. Diese Entscheidung fällt mit dem 35-jährigen Firmenjubiläum zusammen und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte von Medisca dar.

Im Jahr 1989 öffnete Medisca seine Pforten als dreiköpfiges Team mit zwei Produkten und der Vision, die Lücken in der Patientenversorgung zu schließen. Heute ist Medisca ein weltweit führendes Unternehmen der personalisierten Medizin und betreibt mehr als 10 Standorte in 5 Ländern. Mit über 450 Beschäftigten bietet Medisca ein riesiges Portfolio von mehr als 2.000 Produktlösungen an, die den Anforderungen unterschiedlicher Gesundheitsbereiche gerecht werden.

"Über 35 Jahre hinweg hat Medisca eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen, die auf seinen Mitarbeitern und seiner dynamischen Unternehmenskultur basiert", sagte Dos Santos. "Wir sind zuversichtlich, dass mit Sanjays einzigartigen Erfahrungen und Kompetenzen ein neues Kapitel der Medisca-Erfolgsstory beginnt."

Als erfahrener Anwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit über 30 Jahren Erfahrung genießt Goorachurn den Ruf eines der weltweit führenden IP-Strategen, der eng mit Führungskräften privater und öffentlicher Unternehmen daran arbeitet, den kommerziellen Wert der Innovationen und IP-Ressourcen eines Unternehmens zu maximieren. Es sind Goorachurns ausgeprägte Expertise und seine eigenen Erfahrungen bei der Umsetzung von transformativem Wachstum für komplexe und globale Unternehmen, die Dos Santos und Zaccardo 2016 auf ihn aufmerksam werden ließen, als er als strategischer Berater zum Medisca-Team kam.

"Sanjays Werdegang bei Medisca war ein wesentliches Element, das uns zu der Entscheidung führte, ihn als neuen CEO zu gewinnen", sagte Dos Santos. "In den letzten acht Jahren hat Sanjay authentische Beziehungen zu vielen Medisca-Mitarbeitern aufgebaut und uns zu einigen sehr erfolgreichen Geschäftsabschlüssen verholfen, unter anderem zur Förderung und zum Schutz unserer wichtigsten Innovationen. Für uns war entscheidend, dass der nächste CEO des Unternehmens jemand sein sollte, der nicht nur die Fähigkeit hat, uns voranzubringen, sondern auch die gleichen grundlegenden Werte teilt, die wir verkörpern."

"Mein Ziel ist es, das unternehmerische Erbe von Tony und Maria zu bewahren und die Vision des Unternehmens fortzuführen, personalisierte Wellness für alle zu ermöglichen", sagte Goorachurn. "Ich werde mich darauf fokussieren, das Medisca-Team zu stärken, eine strukturiertere Infrastruktur für strategisches Wachstum zu schaffen, wichtige Partnerschaften einzugehen und weiterhin die innovativen Spitzenleistungen zu nutzen, die das Besondere von Medisca ausmachen, während wir unsere globale Präsenz ausbauen."

