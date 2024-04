Der Countdown läuft für die NPE2024: The Plastics Show

Die Registrierung endet in weniger als einem Monat

Die Vorfreude auf die größte Kunststoffmesse Amerikas ist fast vorbei; die Anmeldung zur NPE2024: The Plastics Show endet in weniger als einem Monat. Die Messe findet im Orange County Convention Center in Orlando, Florida, statt und erstreckt sich über eine Ausstellungsfläche von über 1,1 Millionen Quadratfuß. Die NPE2024 wird die einflussreichste Fachmesse des Jahres für alle Sektoren der Kunststoffbranche in den USA und weltweit sein. Es werden mehr als 55.000 Fachleute und über 2.100 Aussteller erwartet. Die aus über 115 Ländern kommenden Teilnehmer repräsentieren das gesamte Kunststoff-Ökosystem und nahezu alle Bereiche der globalen Industrie.

Die NPE2024 ist zurück und ein völlig neues Erlebnis. Der Slogan der Messe "Made For You" unterstreicht den Schwerpunkt der Personalisierung und bietet vielfältige Schulungen, Networking und Innovation für Fachleute der Automobil-, Bau-, Konsumgüter-, Verpackungs- und Medizinindustrie. Die NPE2024 kehrt größer und besser zurück als je zuvor, mit der Ankündigung neuer Features wie Keynotes, Branchenbriefings, Sustainability Hub, Podcast Point, Podien zu Innovation und Nachhaltigkeit und mehr.

"In nur einem Monat wird sich die globale Kunststoffindustrie auf der NPE2024 wieder treffen. Es ist die einzige Messe, die alle Teile des Orange County Convention Centers nutzt, was bedeutet, dass die Kunststoffindustrie ganze 1,1 Millionen Quadratfuß für sich allein hat. Auf der NPE2024 gibt es mehr zu sehen, zu tun und zu erleben als auf früheren NPE-Messen. Es ist die Branchenmesse, die Sie nicht verpassen sollten", sagte Glenn Anderson, COO und Executive Vice President von Trade Shows.

Die NPE2024, die vom 6. bis 10. Mai 2024 stattfindet, bietet Gelegenheiten für alle:

Zwei Hauptredner gewähren Einblicke in die zukünftige Landschaft der Kunststoffindustrie

gewähren Einblicke in die zukünftige Landschaft der Kunststoffindustrie Sechs Technologiezonen mit über 2.100 Ausstellern präsentieren ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen

mit über 2.100 Ausstellern präsentieren ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen Mehr als 100 Schulungssitzungen zu Themen wie künstliche Intelligenz, Formenbau, Personalentwicklung, Markttrends und mehr

zu Themen wie künstliche Intelligenz, Formenbau, Personalentwicklung, Markttrends und mehr Der brandneue, interaktive Sustainability Hub in dem die Teilnehmer die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen erleben können, von Rohstoffen bis hin zu marktfähigen Konsumgütern

in dem die Teilnehmer die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen erleben können, von Rohstoffen bis hin zu marktfähigen Konsumgütern Einflussreiche Damen der Kunststoffindustrie werden ihre Erfolgsgeschichten mit den Teilnehmern des Women in Plastics Breakfast teilen

teilen Mehr als 700 Erstaussteller bringen neue Produkte und Perspektiven auf die NPE2024

bringen neue Produkte und Perspektiven auf die NPE2024 Es gibt eine Opening Night Party zur Eröffnung mit der Band "Pop Rocks", Spielen, Essen und Getränken

Tickets für die NPE2024 kosten zwischen 175 und 600 US-Dollar; die Preise variieren je nach Option der Preisstaffeln vor Ort. Extras für die Workshops NPE Opening Night Party, Women in Plastics Breakfast, Seminarios Latinoamericanos und 3D-Druck für Kunststoffverarbeiter sind ebenfalls nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" verfügbar.

Für weitere Informationen zur NPE2024: The Plastics Show und zur Anmeldung besuchen Sie bitte: NPE.org

Die Plastics Industry Association (PLASTICS) ist die einzige Organisation, die die gesamte Kunststofflieferkette unterstützt, einschließlich Ausstattungs- und Materialanbieter, Verarbeiter und Recycler. Sie vertritt über eine Million Arbeitnehmer in unserer 548 Milliarden US-Dollar schweren US-Industrie. PLASTICS fördert die Prioritäten seiner Mitglieder, die sich für Investitionen in Technologien einsetzen, die die Fähigkeiten und Fortschritte im Bereich Recycling und Nachhaltigkeit verbessern oder wichtige Produkte für den Schutz und die Sicherheit unseres Lebens bereitstellen. Seit 1937 arbeitet PLASTICS daran, seine Mitglieder und damit die siebtgrößte Branche der produzierenden Industrie der USA global wettbewerbsfähiger zu machen. Gleichzeitig unterstützen wir die Kreislaufwirtschaft durch Bildungsinitiativen, branchenführende Einblicke und Veranstaltungen, Tagungsmöglichkeiten und politische Fürsprachen, einschließlich der größten Kunststoffmesse Amerikas, der NPE2024: The Plastics Show.

