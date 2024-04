The following instruments on XETRA do have their first trading 17.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.04.2024Aktien1 US4925322053 Kesoram Industries Ltd. GDR2 CA60250B1067 MiMedia Holdings Ltd.3 CA98956B1031 Zeus North America Mining Corp.Anleihen/ETF/ETP1 XS2806471525 Banco Santander S.A.2 XS2806471368 Banco Santander S.A.3 XS2807461699 Kreditanstalt für Wiederaufbau4 USU77796AB30 RWE Finance US LLC5 DE000DW6ACS3 DZ BANK AG6 DE000DW6ACT1 DZ BANK AG7 DE000DW6ACU9 DZ BANK AG8 XS2777383840 Ellevio AB9 AT0000A3BK56 Erste Group Bank AG10 AT0000A3BMB5 Erste Group Bank AG11 XS0127597036 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 FR001400PMU0 Compagnie de Financement Foncier13 FR001400PMS4 Compagnie de Financement Foncier14 XS2804656663 Manchester Airport Group Funding PLC15 XS2806495896 N.V. Nederlandse Gasunie16 USU6422PAD07 New Fortress Energy Inc.17 XS2798286071 Swiss Re Subordinated Finance PLC18 DE000HLB5535 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB5584 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 USU77796AA56 RWE Finance US LLC21 IE000BLN64M9 L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF22 CH1327686031 Figment Ethereum Plus Staking Rewards23 CH1327686049 Figment Solana Plus Staking Rewards