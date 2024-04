Swiss GRC Germany GmbH, die frisch gegründete Tochtergesellschaft des in der Schweiz führenden Anbieters von Governance, Risk und Compliance (GRC) Softwarelösungen, Swiss GRC, präsentiert sich erstmals als Aussteller auf dem 20. Deutschen IT-Sicherheitskongress. Dieses wichtige Ereignis, organisiert vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), findet digital vom 07. bis 08. Mai 2024 statt und ist für alle Teilnehmenden kostenlos.

Der Deutsche IT-Sicherheitskongress, bekannt als führende Veranstaltung in der IT-Sicherheitsbranche, bietet Teilnehmenden aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft unter dem Motto "Cybernation Deutschland: Kooperation gewinnt" umfassende Möglichkeiten zum Austausch über aktuelle Trends in der Cyber-Sicherheit. Der Kongress umfasst Fachvorträge und Diskussionsrunden, die Einblick in die Herausforderungen und Lösungen im Bereich Informations- und Cyber-Sicherheit geben.

Swiss GRC Germany nutzt die Gelegenheit, auf diesem Kongress ganzheitliche Lösungen im Bereich Informationssicherheitsmanagement, Business Continuity Management und Datenschutz vorzustellen, zurechtgeschnitten auf die spezifischen Anforderungen von Kunden im deutschen Raum. Die Veranstaltung dient Swiss GRC zudem als Plattform, um mit Entscheidungsträgern und Fachexperten ins Gespräch zu kommen und Partnerschaften zu fördern, was die Bedeutung einer ganzheitlichen Betrachtung von GRC im Kontext der IT-Sicherheit unterstreicht.

Dr. Fino Scholl, Managing Director der Swiss GRC Germany, äußert sich zur Bedeutung der Teilnahme: "Die Präsenz auf dem 20. Deutschen IT-Sicherheitskongress als Aussteller ist ein Meilenstein für Swiss GRC in Deutschland. Wir freuen uns darauf, ein breites Publikum an unserem virtuellen Stand zu begrüßen und Lösungen zu präsentieren, die durch ihren anwenderfreundlichen Aufbau und hohe Konfigurierbarkeit breite Akzeptanz in Unternehmen finden und einen echten Mehrwert schaffen."

Interessierte Unternehmen können den Stand von Swiss GRC Germany nach voriger Anmeldung zur Konferenz über folgende Seite des BSI online besuchen: https://meetyoo.live/register/1/bsi-it-sicherheitskongress-2024

Über Swiss GRC

Swiss GRC ist ein international tätiges Schweizer Softwareunternehmen in den Bereichen Governance, Risk und Compliance (GRC). Die langjährige Erfahrung und Expertise des Unternehmens zeigt sich in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der GRC Toolbox, einer auf bewährten Methoden und Best Practices basierten Softwarelösung. Diese umfasst unter anderem Module für Risikomanagement, Informationssicherheitsmanagement und Business Continuity Management. Mit der Gründung der Swiss GRC Germany GmbH in Frankfurt am Main erweitert Swiss GRC sein Engagement in Deutschland und adressiert gezielt den steigenden Bedarf an fortschrittlichen GRC-Technologien bei deutschen Unternehmen.

