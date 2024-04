Frankfurt (ots) -Die Olympischen Spiele 2024 rücken immer näher und gelten als eines der wichtigsten Ereignisse für deutsche Sportfotografinnen und -fotografen. Partnerfotografen von picture alliance werden ausführlich von diesem Großereignis berichten. Zuverlässige Bildlieferungen aus allen Wettbewerben werden durch Nachrichtenagenturen wie dpa, AP, Reuters und weitere global tätige Partner wie Abaca, PA Media, Xinhua und AA sichergestellt. Speziell für die Berichterstattung rund um die deutschen Athletinnen und Athleten ist das dpa-Team in Paris stark vertreten.Als offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes spielt picture alliance eine entscheidende Rolle bei der Dokumentation dieses bedeutenden Ereignisses. Neben der umfassenden Berichterstattung aus allen Wettbewerben übernimmt picture alliance als langjähriger Kooperationspartner des Deutschen Olympischen Sportbundes die Coverage aus dem Deutschen Haus.Für individuelle Fotoreportagen in Paris stehen zudem Fotografinnen und Fotografen durch den picture alliance Assignment-Service kurzfristig buchbar zur Verfügung.Das dpa-Team, bestehend aus 43 Journalistinnen, Journalisten und Technikern, darunter elf Fotografen und Bildredakteure, wird für beeindruckende Sportfotos und eine schnelle Übertragung in die picture alliance Datenbank sorgen. Zusätzlich sind Videobeiträge zu Olympia-News über die Plattform verfügbar.Um die Vorfreude auf die Olympischen Spiele 2024 zu steigern, hat picture alliance bereits ausgewählte Bildpakete im Portal "Paris 2024" (https://www.picture-alliance.com/webseries/416143-Paris%202024) zusammengestellt. Diese Kollektion gewährt einen umfassenden Einblick in die Geschichte der Olympischen Spiele und wird mit exklusiven Bildern der Veranstaltungsorte, Symbolbildern aller olympischen Disziplinen sowie einzigartigen Fotoshootings mit Mitgliedern des Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics bereichert.Für individuelle Bildanfragen oder die Umsetzung spezieller Fotoproduktionen während der Olympischen Spiele 2024 steht das Team von picture alliance bereit. Medienunternehmen, Redaktionen und Sportfans sind eingeladen, die Qualität und Vielfalt des Portfolios zu entdecken. Für Anfragen und weitere Informationen kontaktieren Sie bitte sales@picture-alliance.com.Über picture allianceUnter www.picture-alliance.com finden Sie das Contentportal. Durch die Zusammenarbeit mit über 350 Partneragenturen weltweit bietet sie über 300 Millionen Bildern, Grafiken, Illustrationen und Videos mit einer allumfassenden Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHMarketing / Arzu ÜtebayTel.: +49 69 2716 - 34249E-Mail: uetebay.arzu@picture-alliance.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60900/5759159